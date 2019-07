Processo Eni Nigeria | acquisita registrazione video tra ex manager Armanna e avvocato

Processo Eni Nigeria - spunta intercettazione audio-video con ex manager Armanna : Nel Processo di Milano sul caso Eni/Shell-Nigeria spunta una intercettazione audio-video in cui l’imputato Vincenzo Armanna, ex manager Eni licenziato nel 2013 sotto Processo e grande accusatore dei principali coimputati, alla fine di luglio del 2014 dice ai suoi interlocutori di ‘adoperarsi’ perché “arrivi un avviso di garanzia” ad alcuni suoi ex colleghi “perché sono coinvolti sulla 245”, Opl 245 il ...

Processo Eni Nigeria - l’ex manager Armanna al pm : “Bisignani importante per De Scalzi” : Luigi Bisignani “non doveva essere fatto fuori e doveva essere remunerato” come lobbysta in quanto “era importante” per il futuro in Eni di Claudio Descalzi e “lo poteva appoggiare per la successione di Scaroni”; Obi Emeka, il presunto intermediario già condannato in primo grado a 4 anni, “lo potevano fare fuori, e Akinmade era l’unico interlocutore credibile”. È uno dei passaggi ...

Eni querela Amara - Calafiore e Armanna : “Tentativo di ‘annacquare’ il Processo su tangenti in Nigeria? È del tutto falso” : Le note difensive di Piero Amara, depositate agli atti del processo sulla presunta corruzione dei vertici di Eni nell’acquisizione del campo petrolifero Opl 245 in Nigeria, agitano la compagnia petrolifera. Nel giorno in cui Vincenzo Armanna – project leader in quell’operazione e protagonista della ricostruzione difensiva dell’avvocato plurindagato e già condannato a 3 anni per corruzione in atti giudiziari – verrà ...

Al via in Spagna il Processo ai tre ceceni per la morte di Niccolò Ciatti : Si apre in Spagna il processo per la morte di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso nel corso di un pestaggio nell'agosto 2017 davanti a una discoteca a Lloret de Mar in Costa Brava. Un omicidio ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale e le cui immagini, che mostrano il ragazzo aggredito da tre giovani ceceni e ucciso senza pietà, suscitarono grande sdegno in tutta Italia e a Firenze in particolare, dove la campagna di ...

In edicola sul Fatto : Eni - quel vertice alla Rinascente per far saltare il Processo Nigeria : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli oltranzisti ...

Lotti e Amara - versioni opposte al Processo sui soldi a Verdini. E quel filo che porta al depistaggio Eni e al Giglio magico : Uno dice di averlo incontrato una sola volta, al massimo due. L’altro risponde di averlo visto più volte nel corso degli anni. Sono due versioni che non combaciano quelle di Luca Lotti e Piero Amara. Due nomi che in un modo o nell’altro sono destinati a incrociarsi quelli dell’ex ministro del Pd e dell’avvocato al centro di trame e intrallazzi. Più volte, sullo sfondo di indagini e processi che in teoria non hanno nulla a ...

Messina - Lotti in tribunale al Processo Verdini : “Segnalazione del giudice? Denis mi ha girato la mail dell’onorevole Drago” : Denis Verdini girò a Luca Lotti la mail dell’onorevole Giuseppe Drago, ex presidente della Regione Siciliana. Oggetto dei messaggi: la nomina del giudice Giuseppe Mineo al Consiglio di Stato. A raccontare la vicenda è lo stesso Lotti, comparso oggi a Messina per testimoniare al processo in corso allo stesso Verdini e a Mineo. L’accusa è corruzione in atti giudiziari per Mineo e finanziamento illecito ai partiti per Verdini. “Il ...

Messina - Lotti testimone al Processo Verdini : “Denis mi suggerì la nomina del giudice Mineo al Consiglio di Stato” : La nomina di un giudice al Consiglio di Stato. Una nomina che doveva essere fatta dal governo, su input di Denis Verdini. Che a sua volta aveva raccolto quella segnalazione dall’avvocato Piero Amara, dietro pagamento di una somma compresa tra 200 e i 300mila euro. Mancano venti minuti alle 15 quando Luca Lotti arriva di pomeriggio al tribunale di Messina nei panni di testimone dell’accusa. Dopo due convocazioni a vuoto, Lotti doveva ...

Via libera a riorganizzazione Beni culturali. Entro dicembre ok riforma Processo e Csm : Ha avuto l'ok del consiglio dei ministri, anche la riforma del ministero dei Beni culturali. Il testo della nuova organizzazione prevede, tra l'altro la soppressione dell'autonomia per tre musei nazionali. Si tratta del Museo nazionale etrusco di villa Giulia a Roma del parco archeologico dell'Appia antica e delle Gallerie dell'Accademia a Firenze. Salvo il museo del Castello di Miramare a Trieste. Dopo il Cdm, s'è svolto il vertice sulla ...

Sequestro beni Ciancio - “Processo è un errore giudiziario” : "Non esiste alcuna pericolosita' sociale, ne' dubbio alcun sulla provenienza del patrimonio di Mario Ciancio. La verita' e' che questo processo non si sarebbe dovuto celebrare perche' e' un falso storico: un errore giudiziario basato su presunti indizi, mai dimostrati, anzi smentiti dai fatti". Cosi' l'avvocato Carmelo Peluso nel suo intervento davanti alla Corte d'appello di Catania che tratta il ricorso dell'editore contro il Sequestro e la ...

Locri - Processo Xenia : ammessi a testimoniare per Lucano anche padre Zanotelli e l’arcivescovo Bregantini : Vittorio Sgarbi non sarà sentito nel processo contro Mimmo Lucano. Lo ha deciso il Tribunale di Locri nella seconda udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace accusato di associazione a delinquere finalizzata all’illecita gestione dei fondi destinati all’accoglienza dei migranti. Lo storico dell’arte e parlamentare avrebbe dovuto deporre in aula su una telefonata avuta con l’ex prefetto di Reggio ...

Riace - al via il Processo Xenia. Ministero dell’Interno e prefettura contro Mimmo Lucano : “Mi sembra paradossale” : Si è tenuta a Locri la prima udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere nella gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti ma anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di alcune irregolarità nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. contro Mimmo Lucano si sono costituiti parte civile il Ministero dell’Interno e la ...