Per più tempo Huawei ti regala l’estate | su Huawei P30 e P30 Pro scadenza prolungata per

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il programmatil'estate continuerà ancora oltre l'originaledell'iniziativa commerciale. Sull'acquisto delP30 e P30 Pro, in particolar modo, i premi in regalo previsti potranno essere richiesti oltre i tempi massimi stabiliti in un primo momento. Si tratta senz'altro di una buona notizia per chi si appresta ad acquistare uno dei 2 top di gamma. L'operazione a premi del produttore prevede più iniziative in abbinamento ai suoi device di fascia media o alta. La modifica dellaora in esame, come sottolineato da Mondomobileweb, riguarda il programma specifico "Snorkeling" di "til'estate" ossia quello abbinato all'acquisto di unP30 e P30 Pro. Fino a questo momento, era stata prevista ladel 31 luglio per l'acquisto di uno dei due device e quella del 14 agosto per la registrazione del prodotto che avrebbe conferito ...

Eurosport_IT : LA PIÙ FORTE DI TUTTE, SIMONA QUADARELLA! ???????? Il primo oro per gli azzurri ai Mondiali di nuoto arriva dalla nost… - DiMarzio : Angel #Correa al @acmilan: operazione da 50 milioni più bonus, accordo in chiusura con @Atleti, blitz ieri di… - AtalantaMozzan : COMUNICATO STAMPA L'AtalantaMozzanica non c'è più, la società chiude i battenti. Grazie a tutti per il grande affe… -