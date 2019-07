Notte di sangue a Napoli | torna a casa e trova la moglie con l’amante | il marito tradito

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Unadiquella trascorsa a Pianura a. Un uomo è rientrato aintorno alle 2 die hato laa letto con il giovane amante. La reazione è stata terribile. L’uomo ha accoltellato sia lache. La vicenda si è consumata in via Vicinale Pigniatiello. L’uomo in un primo momento non riusciva a credere a quello che stava avvenendo, poi accecato dalla rabbia, ha afferrato un coltello e ha aggredito prima l’uomo, un giovane di 33 anni, colpendo più volte alla spalla. Poi l’uomo ha rivolto le sue attenzioni nei confronti dellaanch’essa ferita ripetutamente. I due amanti sono stati prima soccorsi poi trasportati d’urgenza al più vicino ospedale. L’uomo è ricoverato all’ospedale Cardarelli e la donna al San Paolo. I due non rischiano la vita. Ilè stato fermato dalle forze dell’ordine.

