Lupin III | Stasera su Rai 4 in prima visione assoluta il Film con attori in carne e ossa

Lupin III in tv il film in live action : Forse l’ultimo ricordo che abbiamo di Lupin III non è positivissimo, con una nuova stagione ambientata in Italia prima “profanata” (a detta dei fan) nella sigla da Moreno e poi bistrattata da Italia1 tanto da essere retrocessa in breve tempo dalla prima alla terza serata. Ma il vincitore di diversi Lupin d’oro (l’Oscar dei ladri) resta un mito, un mito che adesso si confronta con la realtà del cinema in live action ...