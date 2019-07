Nudismo - le spiagge più belle per rilassarsi senza costume : Il Nudismo? Un tuffo dove l'acqua è più blu, ma senza l'impiccio del costume. Perché no. Le vacanze nudiste non sono più un tabù, e nemmeno un ricordo sbiadito del periodo hippy: cinque viaggiatori italiani su dieci ammettono di aver preso in considerazione almeno una volta l'idea di rilassarsi al sole come mamma li ha fatti. In particolare gli uomini, con un 60% che sarebbe pronto a lasciare a casa boxer ...

Le più belle sulla spiaggia : guarda le ex Miss Italia al mare : Si scambiano like e complimenti, si mostrano al mare come fossero sulla passerella di Miss Italia e veleggiano senza coroncina in testa ma con l’aria di chi è consapevole di essere tra le più belle. Le ex vincitrici di Miss Italia postano scatti dal mare in due pezzi ed è un tripudio di curve e sensualità. Da Giusy Buscemi con la sua “beatitudine marina” a Cristina Chiabotto (a Formentera prima delle nozze) passando per Daniela Ferolla, ...

WWE RAW Reunion – Dal brindisi di Stone Cold a Kelly Kelly campionessa 24/7 : le immagini più belle della serata [GALLERY e VIDEO] : Stone Cold Steve Austin fa brindare tutti, il ritorno della DX, Kelly Kelly prima campionessa 24/7 e il ritorno di tante leggende nella RAW Reunion night! La WWE ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi fan. Nella puntata di RAW andata in onda nella notte, diversi wrestler famosi del passato, tante leggende e qualche volto sempre molto amato al grande pubblico hanno fatto la loro comparsa durante lo show denominato per ...

Bologna. Strade più belle e più sicure : 4 milioni per i cantieri stradali estivi : Proseguono in città i cantieri stradali programmati per le settimane estive, mentre quelli già avviati, come la realizzazione della nuova

Addio ad Andrea Camilleri : le frasi più belle del maestro siciliano : "Il commissario invece era di Catania, di nome faceva Salvo Montalbano, e quando voleva capire una cosa, la capiva": si tratta forse di una delle frasi più celebri scritte da Andrea Camilleri sul suo personaggio più famoso. In realtà, lo scrittore siciliano di frasi memorabili ne ha lasciate parecchie, disseminate nei romanzi e nelle interviste: oggi che il maestro siciliano è morto, ecco alcune delle riflessioni più emblematiche che ci ha ...

Palermo e Catania le città più belle della Sicilia per Tripadvisor : Ecco la classifica 2019 delle mete più visitate e recensite su Tripadvisor dell’estate 2019. La classifica vede in prima posizione la città di Palermo con il suo itinerario Unesco Arabo-Normanno che comprende anche il Duomo di Monreale. Il capoluogo Siciliano vive da anni una stagione di rinnovamento e valorizzazione con il recupero di interi quartieri. Il primo e più evidente segno di un cambiamento in atto a Palermo è l’aumento degli arrivi ...

Stasera l’Eclissi di Luna - il satellite si tinge di rosso : le più belle immagini dal Mondo - diretta streaming [VIDEO LIVE] : E’ la notte dell’eclissi di Luna: uno spettacolo visibile dall’Italia. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42. Il massimo dell’Eclissi verrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile della Luna sarà ...

Le 10 spiagge più belle della Sicilia per Tripadvisor : Lampedusa è la regina : Ecco la classifica delle 10 spiagge più belle della Sicilia. Il noto portale di recensioni delle mete turistiche migliori del mondo mette al centro la Sicilia ed elenca i litorali più belli e visitati. È la spiaggia dei Conigli di Lampedusa la spiaggia più recensita e visitata della Sicilia secondo Tripadvisor. «Una delle migliori spiagge del mondo», si legge sul portale che assegna cinque cerchi alla stupenda spiaggia dove acqua incontaminata e ...

Wimbledon – L’assaggio dell’erba e il bacio al trofeo : le immagini più belle della vittoria di Djokovic [GALLERY e VIDEO] : Novak Djokovic batte Roger Federer nella finale di Wimbledon: il campione serbo festeggia alla solita maniera, mangiando dei ciuffi d’erba e d’ando un bel bacio allo scintillante trofeo Novak Djokovic finisce nuovamente a mangiare l’erba del campo centrale. Il tennista di Belgrado si conferma campione di Wimbledon, bissando la vittoria del 2018, battendo Roger Federer in finale al quinto set dopo 4 ore e 57 minuti di ...

Le foto più belle di Clizia Incorvaia - : Fonte foto: Instagram Le foto più belle di Clizia Incorvaia 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Gli scatti bollenti della sexy modella e influencer

Ferrari - Le più belle "speciali" del terzo millennio - FOTO GALLERY : Alledizione 2019 del Goodwood Festival of Speed la Ferrari ha mostrato alcune delle sue ultime creazioni: le one-off P80/C e SP3JC, nonché unesemplare della Monza SP2, variante biposto dellesclusiva barchetta ispirata alla storica Ferrari 166 MM. Tre bolidi molto esclusivi, frutto del programma Special Project della Casa, dedicato alla clientela più esigente e facoltosa.La rassegna. Quelle esibite nel West Sussex sono solo le ultime di una lunga ...

Gli uomini con la pancia attraggono donne più belle e vivono più a lungo.Lo conferma la scienza : Gli uomini con la pancia attirano le donne Come riporta caffeinamagazine Gli uomini con la pancia attirano le donne. Ed è quello che è emerso da uno studio dell’University College… L'articolo Gli uomini con la pancia attraggono donne più belle e vivono più a lungo.Lo conferma la scienza proviene da Essere-Informati.it.

BH 90210 - le immagini più belle - : Fonte foto: InstagramBH90210, le immagini più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: Beverly Hills 90210 Sofia Lombardi Le immagini dei protagonisti storici di Beverly Hills 90210, serie TV amatissima negli anni '90 grazie agli intrecci sentimentali e le avventure dei personaggi Le immagini dei protagonisti di Beverly Hills 90210, per il reboot ...

LA MUSICA E' FINITA/ Come muore una delle più grandi risorse di bellezza dell'umanità : Un ampio approfondimento di cosa sia diventato oggi l'ascolto della MUSICA nell'era digitale, ecco di cosa si tratta in questo articolo