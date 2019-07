Juventus | si lavora in uscita | Paratici atteso a Londra | potrebbe vendere Kean e Perin

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Adesso allaè il momento di, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri chero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime orevolerà in Inghilterra, per trattare le eventuali cessioni del portieree degli attaccanti, ma probabilmente anche Dybala. Fuori dal nuovo progetto per la prossima stagione sembrano essere anche Higuain, Mandzukic e Khedira....

juventusfc : Squadra impegnata in palestra al mattino. Si torna in campo nel pomeriggio! ?? ?? - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? Trattativa in corso per #Perin all'#AstonVilla ???? Si lavora dopo il blocco del passaggio al… - davideinno85 : RT @SkySport: ? #UltimOra #Juventus ?? Trattativa in corso per #Perin all'#AstonVilla ???? Si lavora dopo il blocco del passaggio al #Benfica… -