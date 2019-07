Incendi Sardegna | 24 roghi oggi | fiamme nelle periferie di due paesi nel sud dell’isola

Allerta Incendi in Sardegna : diramato bollettino di pericolo alto per domani : È ancora Allerta incendio nel Sud Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pericolo incendi alto nel cagliaritano (codice arancione), in particolare per la giornata di domani. “L’attenzione sarà pertanto rinforzata“, si legge nella comunicazione. L'articolo Allerta incendi in Sardegna: diramato bollettino di pericolo alto per domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Sardegna : scoperto il piromane di Uta - arrestato : Davvero inspiegabile il comportamento del piromane di Uta, finalmente arrestato poche ore fa dagli uomini del Corpo Forestale di Cagliari con l'accusa di Incendio doloso. Il piromane, Antonello Concu...

Incendi in Sardegna : domani un’altra giornata ad alto rischio : domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio Incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antIncendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità. L'articolo Incendi in Sardegna: domani un’altra giornata ad alto ...

Incendi Sardegna : allerta con codice arancio per domani - “alto pericolo” : La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un bollettino di pericolo Incendi ‘alto‘, con codice di attenzione rinforzata ‘arancione‘ per la giornata di domani 23 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Barigadu-Guilcer, Oristanese, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni ...

Vasto Incendio nel nord della Sardegna - chiesti tre Canadair : Vasto incendio nel nord della Sardegna, chiesti tre Canadair Il rogo è scoppiato nelle territorio di Torralba, nel nord-Ovest dell'isola, ed è stato facilitato dal vento. Le fiamme si estendono quasi fino al confine con il comune di Bonorva. Sul posto sono già impegnati tre elicotteri del Corpo forestale. Parole ...

Incendi in Sardegna : vasto rogo nel nordovest - sul posto elicotteri e canadair : vasto Incendio nel territorio comunale di Torralba, nel nordovest della Sardegna: le fiamme divampano su 3 fronti e sono alimentate dal vento. La zona colpita si estende fino ai confini con Bonorva (Sassari). Sul posto elicotteri del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, arrivati dalla base di Ala’ dei Sardi e Anela, il Super Puma decollato da Fenosu, ed è stato chiesto l’intervento di 3 canadair data ...

Incendi in Sardegna : oggi allerta “arancio” : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso ieri un bollettino relativo al pericolo di Incendi: previsto codice “Arancione” per la giornata di oggi, lunedì 22 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni sono tali che – si spiega nel bollettino ...

Incendi in Sardegna : allerta “arancio” per la giornata di domani : La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un bollettino relativo al pericolo di Incendi: emesso codice “Arancione” per la giornata di domani, lunedì 22 luglio, a causa delle particolari condizioni climatiche che si stanno evolvendo con grande caldo e venti. Le zone con attenzione rinforzata sono quelle del Monte Acuto, Goceano, Campidano e Cagliaritano. “Le condizioni sono tali che – si spiega nel bollettino ...

Incendi Sardegna - 11 roghi oggi nell’isola - fiamme vicino ad una statale di Cagliari : traffico in tilt : Brucia anche oggi la Sardegna, con 11 roghi divampati. Per permettere di domare le fiamme di un Incendio che si è sviluppato all’altezza di Capoterra (Cagliari) è stato necessario impiegare un elicottero del Corpo Forestale, oltre al lavoro degli uomini a terra, e bloccare temporaneamente la statale 195 che collega Cagliari alle località balneari della costa del sud ovest della Sardegna, provocando lunghe code. Alle operazioni di ...

Incendi Sardegna : oggi 10 roghi sull’isola - allerta arancione anche per domani : Sono 10 gli Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna ma per fortuna solo uno ha necessitato dell’intervento dell’elicottero del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Si tratta di un Incendio in località Monte Longu, nella campagne del comune di Montresta (Or) dov’è intervenuto alle 11.30 l’elicottero dalle base di Bosa – Santa Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal ...

Incendi : in Sardegna 1.100 ettari in fumo da inizio anno : In Sardegna “abbiamo stanziato 600mila euro per finanziare l’accordo di collaborazione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la Campagna antIncendi 2019: 430mila copriranno le spese del personale e 170mila per mezzi ed attrezzature”: lo ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, che, questa mattina, in Prefettura a Cagliari, ha firmato la convenzione insieme al prefetto Bruno Corda, ...

Incendi in Sardegna : aperte inchieste - stato di calamità naturale a Bari Sardo : La Procura di Lanusei ha aperto dei fascicoli di inchiesta in riferimento agli Incendi che lo scorso fine settimana hanno devastato centinaia di ettari di macchia mediterranea, in prossimità della spiaggia di Orrì a Tortolì, a Foxi Lioni, e a Cea nel Comune di Bari Sardo, dove sono state evacuate circa 6mila persone da spiagge, camping, resort e abitazioni private. L’ipotesi di reato è di Incendio doloso, per il momento contro ...

Incendi Sardegna : allerta arancione per domani nel Cagliaritano : La Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha pubblicato un nuovo Bollettino di previsione di pericolo di Incendio alto per la giornata di domani, giovedì 18 luglio. Il pericolo, che interesserà anche la zona di Cagliari, è alto ed è contraddistinto dal colore arancione, cioè con ‘attenzione rinforzata’. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non ...

Incendi in Sardegna - altre fiamme in Ogliastra : il vasto rogo alimentato dal vento : Nuovo fronte di fuoco in Ogliastra, Sardegna. Un Incendio si è sviluppato poco dopo le 16 nelle campagne tra Loceri e Ilbono, dove sono in azione gli uomini della Protezione civile, due squadre dei Vigili del fuoco e il Corpo forestale con un elicottero della flotta regionale. È il terzo Incendio in tre giorni nel territorio ogliastrino.Continua a leggere