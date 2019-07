I due ori italiani ai Mondiali di nuoto

Diretta Portogallo Irlanda U19/ Streaming video Rai : la storia delle due nazionali : Diretta Portogallo Irlanda U19: info Streaming video Rai della partita, valida come semifinale degli Europei Under 19, oggi 24 luglio 2019.

"Tutte senza reggiseno". L'iniziativa di due ragazze di Torino per Carola Rackete : Sabato 27 luglio tutte le donne, e non solo, sono invitate a uscire senza reggiseno per andare a lavoro o per qualsiasi altra esigenza o motivo. L’iniziativa, promossa con hashtag #freenipplesday (letteralmente “giornata dei capezzoli liberi”), è nata per supportare Carola Rackete, finita nel mirino per essere andata in procura senza l’indumento intimo. La manifestazione ha l’obiettivo di affermare il diritto ...

Filippo Irdi e Ermanno Zanella : due imprenditori italiani che hanno lanciato un brand di occhiali in Austria : Filippo Irdi, romano di 30 anni, web marketing, insieme al quasi coetaneo designer Ermanno Zanella (31 anni) sono i co-founders di Uptitude, un’azienda che ha lanciato sul mercato online un brand di occhiali realizzati attraverso il riutilizzo delle vecchie tavole da snowboard e sci dismessi. Uptitude ridà vita a questi materiali sotto forma di occhiali da sole e da vista. Lo fanno da fuori dall’Italia. Sostenuti dalla loro community e ...

Como - scoperti due lavoratori in nero che percepivano reddito di cittadinanza : rischiano da uno a 3 anni. Per le aziende maxi-sanzione : Lavorano in nero tra Bellagio e Canzo, nel Comasco, ma contemporaneamente da aprile a giugno hanno anche beneficiato del reddito di cittadinanza. I finanzieri della compagnia di Erba li hanno scoperti nell’ambito di una serie di controlli che hanno portato alla luce varie irregolarità e in totale sei lavoratori in nero. I due cittadini italiani che percepivano anche il sussidio sono stati denunciati alla Procura di Como e rischiano da uno ...

Pordenone - aggredivano coetanei e un disabile : indagati due minori : A capo della baby gang un 15enne, ora in comunità. Assieme a un 16enne è indagato per vari reati, tra i quali rapina pluriaggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Avevano preso di mira anche un disabile

Temptation Island - in Russia le risse continuano : due tentatori se le danno di santa ragione (Video) : La versione spagnola de L'Isola dei Famosi, il Supervivientes trasmesso da Mediaset España, e la versione russa di Temptation Island stanno involontariamente riabilitando le versioni italiane dei medesimi programmi, ovviamente, bersagliati, fin dalla notte dei tempi, dalle accuse di essere eccessivamente trash.Se nell'Isola italiana, infatti, si parla di "troca" e si attenta alle coronarie di Riccardo Fogli, nell'Isola spagnola, si fa sesso ...

Neymar Juventus : la Juve prova il colpo dell’anno - due giocatori più soldi : Neymar Juventus: le ultime indiscrezioni sul futuro di Neymar arrivano direttamente dalla Spagna, ed in particolare dalle pagine del Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, per abbassare il prezzo di Neymar i bianconeri sono disposti ad inserire nella trattativa due tasselli graditi al Paris Saint Germain e ad aggiungere un ricco conguaglio in denaro. Neymar […] More

Milano : rapinatori seriali di farmacie - due arresti : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano due uomini, ritenuti rapinatori seriali di farmacie. Gli arrestati sono due cittadini italiani di 48 e 49 anni, con alcuni precedenti penali. Il fermo è stato eseguito dagli agenti del commissariato Greco Turro che da qualche mese stavan

Omicidio Vittorio Veneto - le due donne si era conosciute su Second Life : erano “mamma e figlia”. Il gip : “Rapporto patologico” : Un gioco di ruoli, su un sito che consente di ricrearsi una Seconda vita. Si chiama per l’appunto “Second Life” la realtà virtuale che getta un’ombra inquietante sull’Omicidio di Paolo Vaj, di 57 anni, avvenuto in una villetta di Vittorio Veneto. L’uomo è stato colpito con una bastonata, poi soffocato con un cuscino. A finire nel carcere veneziano della Giudecca sono state la convivente Patrizia Armellin di 52 anni e ...

Arrestati dalla Polizia due ladri di Vittoria - consegnata refurtiva : La Polizia ha arrestato due ladri d’appartamento vittoriesi, colti in flagranza e ha restituito oltre 10.000 euro di refurtiva al proprietario

Omicidio Vittorio Veneto - le due donne vivevano come in Second Life - Paolo era il 'cattivo' : Patrizia Armellin e Angelica Comaci devono rimanere in carcere; le due donne, rispettivamente di 52 e 24 anni, sono accusate di aver soffocato e bastonato fino alla morte Paolo Vaj (57 anni) nella abitazione che condividevano a Vittorio Veneto. Secondo il Gip di Treviso sono pericolose e potrebbero uccidere ancora in quanto sono legate da un "rapporto patologico" - nato nel mondo virtuale di Second Life - che le porta a considerarsi, anche nella ...

EYOF 2019 : due ori e un bronzo per l’Italia nella seconda giornata. Trionfano Russo e Gamba : seconda giornata agli EYOF di Baku, il Festival olimpico della gioventù europea. Arrivano altre tre medaglie per la Nazionale italiana che continua a timbrare podi. Il primo oro di giornata, il secondo nella manifestazione dopo quello di Simone Piroddu di ieri, lo timbra ancora nella lotta libera, questa volta al femminile, Aurora Russo: l’azzurrina si impone nei 61 kg battendo in finale l’azera Sadigova 10-4. Nell’atletica ...

Ondata di caldo a Torino - alti livelli di ozono nell’aria - superata la soglia d’attenzione : allerta per i prossimi due giorni : alti livelli di ozono nell’aria e soglia d’attenzione superata oggi a Torino a causa dell’Ondata di caldo. Lo comunica il Comune di Torino, che anche per domani e dopodomani prevede il superamento della soglia d’allarme. L’assessorato all’Ambiente del Comune di Torino ricorda pertanto di evitare attività ricreative con esercizio fisico intenso all’aperto nei luoghi soleggiati. Ai soggetti più sensibili ...