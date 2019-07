Carfagna a Conte e al M5s | “Avete perso l’anima ma non la poltrona Su quella siete

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Che dice : “La rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. È il primo passo per sanare le spaccature con il governatore della Liguria che intanto a Tg2 Post su Rai2 commenta: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si ...

Forza Italia - Berlusconi nomina Carfagna e Toti nuovi coordinatori. Lui replica : “La rivoluzione si fa con i contenuti” : La mossa di Silvio Berlusconi per riunire Forza Italia è la nomina di Mara Carfagna e Giovanni Toti come nuovi coordinatori del partito. L’ex premier lo ha annunciato in una nota diffusa durante la riunione congiunta dei gruppi parlamentari azzurri. Per il momento però non basta a sanare le spaccature, come fa capire lo stesso Toti: “Non credo che si possa fare una rivoluzione partendo da un board, si fa una rivoluzione partendo da ...

Conte paragonato ad un uomo codardo e pigro dalla Carfagna - il più aspro dei paragoni : Mara Carfagna e il suo paragone aspro contro il premier Conte: “E’ il nulla, il Don Abbondio Tra la pioggia di commenti al discorso di lunedì sera di Giuseppe Conte, spicca per durezza quello di Mara Carfagna. Il commento della forzista alle parole del premier piove su Twitter, dove scrive: “Da Conte attendevamo parole di verità. Nulla. Attendevamo … Continue reading Conte paragonato ad un uomo codardo e pigro dalla ...