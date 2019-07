CANTONE LASCIA L' ANAC Una rivoluzione culturale che batte Mani pulite

Raffaele CANTONE LASCIA l’Anac e rientra in magistratura - la lettera di addio : Raffaele Cantone lascia l’Anac e rientra in magistratura, la lettera di addio Il magistrato Raffaele Cantone lascia la guida dell’Anac. Lo fa pubblicando una lettera con le motivazioni dell’addio direttamente sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Dopo 5 anni si conclude una esperienza che ha visto Cantone protagonista della vita pubblica nazionale. Tornerà, come ha spiegato, ad esercitare la professione di ...

Raffaele CANTONE LASCIA l'autorità anticorruzione : Raffaele Cantone lascia l'Anac, l'autorità anticorruzione. Lo fa con una lettera pubblicata sul sito della stessa authority.

Raffaele CANTONE LASCIA l’Autorità nazionale anticorruzione : Raffaele Cantone (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Raffaele Cantone non è più il presidente dell’Anac, l’autorità nazionale anti corruzione istituita nel 2014 per vigilare sugli atti della pubblica amministrazione. Il magistrato napoletano ha annunciato le sue dimissioni, che anticipano di nove mesi la scadenza naturale del suo mandato, con un lungo post sul sito dell’authority. “Sento che un ciclo si è definitivamente ...

CANTONE LASCIA l'Anticorruzione : "Per le toghe fase critica" : Sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) oggi è stata pubblicata una lettera del Presidente Raffaele Cantone che, dopo cinque anni, annuncia la volontà di abbandonare il suo ruolo per tornare alla magistratura. Dopo aver ricordato i suoi esordi nel 1991, a 28 anni, Cantone scrive:"Ho sempre considerato la magistratura la mia casa, che mi ha consentito di vivere esperienze straordinarie dal punto di vista umano e professionale, a ...

CANTONE LASCIA - da pm anticamorra all’Anticorruzione. “Torno a fare il magistrato” : "Torno a fare il magistrato, in Anac esperienza entusiasmante ma ormai conclusa". Si intitola così la lettera pubblicata dal presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone sul sito dell'Autorità, in cui annuncia le dimissioni dopo averle comunicate al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al premier Giuseppe Conte. Cantone spiega di aver sempre ritenuto il mandato "una parentesi" e "dopo oltre cinque anni", scrive, ...

CANTONE LASCIA l'Anac : «Ciclo finito - torno in magistratura» : Raffaele Cantone lascia l'Anac. Dopo oltre cinque anni alla presidenza dell'Anticorruzione, lo annuncia lui stesso in una lettera sul sito dell'Autorità. «Sento che un ciclo...

CANTONE LASCIA l'Anticorruzione dopo 5 anni : «Clima mutato - torno a fare il magistrato» : dopo oltre cinque anni alla presidenza Raffaele Cantone lascia l'Anac. Lo annuncia lui stesso in una lettera sul sito dell'Autorità. «Sento che un ciclo - si legge nel testo - si...

Raffaele CANTONE LASCIA l’Anac : Dopo oltre cinque anni alla presidenza dell’Anticorruzione Raffaele Cantone lascia l’Anac. Lo annuncia in una lettera sul sito dell’Autorità. “Sento che

Raffaele CANTONE LASCIA l'Autorità anti-corruzione : "Voglio rientrare in magistratura in questo momento difficile" : L'addio annunciato in una lettera: "Non posso più restare spettatore. L'Anac è un patrimonio per il Paese ma non è apprezzata come dovrebbe". La ministra Bongiorno: "Autorità importante ma serve rapidità, non si può bloccare tutto"

Raffaele CANTONE LASCIA l'Anac : "Voglio tornare a fare il magistrato" : "Dopo cinque anni sento che un ciclo si è definitivamente concluso" ha spiegato lo stesso Cantone in una lettera pubblicata...

CANTONE LASCIA la guida dell’Anac - «Ma la corruzione non è debellata» : «Torno a fare il magistrato, quella in Anac è stata un'esperienza entusiasmante ma ormai conclusa». Lo annuncia in una nota il presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone. «Nella mattina di...

CANTONE lascia l’autorità anticorruzione : «Clima mutato - torno giudice» : Il magistrato motiva il suo addio «per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo ruolo»

Raffaele CANTONE LASCIA l'Anac : "Torno a fare il magistrato" : "Dopo cinque anni sento che un ciclo si è definitivamente concluso" ha spiegato lo stesso Cantone in una lettera pubblicata...

Raffaele CANTONE LASCIA l'Anac e accusa : "Mutato approccio culturale" - torna in magistratura : Raffaele Cantone lascia l'Anac. Dopo più di cinque anni alla presidenza dell'Anticorruzione, lo annuncia lui stesso tramite una lettera pubblicata sul sito dell'Autorità. "Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell