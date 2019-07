“Aiuto, sto morendo di cancro”, ma è una truffa: Carla chiede soldi per risparmiare sulle nozze

(Di mercoledì 24 luglio 2019)Louise Evans, 29enne mamma di due bimbi di Trecenydd, ha detto di avere un cancro alla vescica e una forte insufficienza epatica per convincere un ente benefico che finanzia i matrimoni dei malati terminali a pagare le sue nozze. Ma era unae, dopo essere stata denunciata per frode, rischia una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.

Dalla Rete Google News

La Repubblica

