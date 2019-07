Ue | “La deforestazione è un problema grave | persi 800 campi da calcio all’ora dal 1990 al

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) “Laè un. Dalal 2016, la superficie persa è pari a 800daall’ora. La scomparsa del manto forestale è strettamente connessa alla vita degli esseri umani, alla cattura del carbonio, alla qualità acqua“, elementi che dovrebbero essere adesso valorizzati grazie a un’economia sostenibile, un miglior uso di terra e risorse e la raccolta di nuovi dati per fare ricerca nel settore, hanno affermato Frans Timmermans e Jyrki Katainen, vicepresidenti della Commissione europea e in carica, rispettivamente, come commissari per la migliore legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, in occasione della presentazione delle nuove misure prese dall’Unione europea contro il cambiamento climatico e la. La...

Linkiesta : Chi taglia gli alberi sta negando la possibilità, alle future generazioni, di sopravvivere. Senza di loro non ci sa… - Paolinobugane : L’80% delle foreste viene abbattuto per la produzione intensiva di soia, olio di palma, carne, cacao e altre materi… - 1893Giginho : RT @Jacopo1977: @sangesnicola L’80% delle foreste viene abbattuto per la produzione intensiva di soia, olio di palma, carne, cacao e altre… -