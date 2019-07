Totti e De Rossi di nuovo insieme | corsetta leggera in attesa di novità sul futuro VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Un passato molto simile, così come l’epilogo finale, e tante incertezze. L’unica, però, è che non si sono mai lasciati. Una vitaalla Roma, che li ha tristemente ‘allontanati’, ma il loro rapporto continua ad essere fraterno anche fuori dal campo. Sono indisulFrancescoe Daniele De, che a distanza di qualche settimana hanno lasciato la squadra della loro città, che li ha visti crescere e formarsi come uomini prima che calciatori. Il primo, dopo qualche anno da dirigente, non sa ancora dove proseguirà, il secondo vuole invece ancora giocare e tra qualche giorno sarà in Argentina, alla corte del Boca Juniors. Nel frattempo, i due corrono. Allenamento leggero, per tenersi in forma.pubblica una ‘history’ su Instagram in cui si riprendeal figlio Cristian e a DDR. L'articolo ...

