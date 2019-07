Tennis | WTA Palermo 2019 | una grande Martina Trevisan non basta | Alizé Cornet va al

Fonte : oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Un’autentica battaglia nonper avere ragione dinel primo turno del WTA di. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella direzione accordata dal pronostico, dal momento che dopo il break iniziale dine arrivano due, pur lottati, di. L’azzurra, però, non ha alcuna intenzione di lasciaresenza lasciare un tangibile segno della propria presenza. Approfitta della possibilità di giocare una partita in cui c’è poco da tirare e tanto da pensare per portarsi a sua volta avanti sul 4-3 e servire per il set sul 5-4, ma viene recuperata dalla ...

