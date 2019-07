Sciopero | domani Italia in tilt Sindacati dicono no al rinvio

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 23 luglio 2019) No deial ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli che aveva chiesto, nel corso di un incontro al Mit, ildegli scioperi nei trasporti proclamati per il...

Capezzone : Se i #sindacati, con quello che è successo ieri, non hanno la sensibilità (minima: proprio da minimo sindacale) di… - FitCislToscana : RT @conquistepromo: Il #24luglio su Conquiste. #Manovra. Parte confronto governo-parti sociali. Domani #riforma fiscale. #Furlan: non sia s… - Servellonimazz1 : RT @NicolodiDaria: Firenze Forte Belvedere Foto A.Cecchetti Nonostante lo sciopero di domani,l'avventura che sara'viaggiare in treno gioved… -