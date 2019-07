Ragusa | furti in abitazione e negozio | due arresti 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) (AdnKronos) – I due, peraltro già conosciuti alla Polizia di Stato (uno dei due anche per associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e omicidio doloso, mentre l’altro per furto e porto abusivo di armi), sono stati arrestati e condotti in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato ed il Giudice ha disposto che entrambi restino in carcere in attesa delle successive fasi processuali. Tutta la reva è stata riconsegnata all’ignaro padrone di casa che nel contempo era fuori presso la casa di villeggiatura. Oltre 10.000 euro il valore di quanto asportato in pochi minuti dai due ladri che di sicuro avevano preso di mira la casa notando che fosse temporaneamente disabitata.‘La Polizia di Stato continua l’attività di repressione di ogni fatto ...

News24Italy : #Ragusa: furti in abitazione e negozio, due arresti - palermo24h : Furti di motorini a Marina di Ragusa, presi due ragazzi di sedici anni -