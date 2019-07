Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Grecia 7-6 | SETTEBELLO FANTASTICO! Azzurri in

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Iltorna tra le migliori quattro compagini al mondo. Dopo un paio di stagioni sotto tono tra delusioni iridate ed europee, la Nazionalena ditorna al top e potrà andare a giocarsi le medaglie nel Mondiale di Gwangju (Corea del Sud). Un match davvero thriller quello odierno tra glie lanei quarti di finale: la squadra di Sandro Campagna è stata spesso e volentieri in vantaggio, ma in un terzo quarto non convincente si è fatta raggiungere e sorpassare dagli ellenici. La classe e le giocate di alcuni fenomeni del calibro di Figlioli e Di Fulvio hanno riportato la partita dal lato giusto: glisi sono imposti per 7-6. Tra due giorni, sempre alla Nambu University Aquatics Center, l’se la vedrà con l’Ungheria nel penultimo atto: vincere per tornare ad otto anni di distanza in una finale iridata e continuare a sognare il ...

