Oro e lacrime | Quadarella regina dei 1500 stile libero “La fortuna va da chi si impegna”

(Di martedì 23 luglio 2019) Di strada, quasi tutta in acqua, adesso ne ha fatta davvero tanta. Dopo il bronzo al suo primo mondiale dei grandi nel 2017 e la tripletta d'oro agli europei di Glasgow un anno fa, a Gwangju Simonasi prende la scena vincendo il titolo neicon record italiano (15'40"89): un'impresa, dieci anni dopo quella di un'altra romana, Alessia Filippi (a cui ha tolto il primato nazionale che reggeva proprio da Roma 2009, 15'44"93) che fa scenderedi gioia sul viso della ventenne azzurra consapevole di aver fatto un altro salto che la consacra definitivamentedelle distanze piu' lunghe. Lo fa con autorita' in una gara in cui avrebbe dovuto battagliare con la favorita Katie Ledecky, ma l'americana non si presenta ai blocchi causa un'indisposizione e per l'azzurra la corsa verso l'oro risulta ancora piu' facile. "Neanche me la ricordo la gara, non ci sto capendo niente ...

