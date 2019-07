Mandato zero | l’ironia su Luigi Di Maio che non vuole dire tre

Fonte : vanityfair

(Di martedì 23 luglio 2019), ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in rete, ironia in reteDila dice così: «È un, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Cioè, è unche non vale». In un video pubblicato sui suoi canali social il vicepremier ha smontato una delle regole base del Movimento 5 Stelle quella del limite del doppiosenzaperò che la stava smontando. La rete, però, e gli avversari politici hanno letto il messaggio in tutt’altro modo enon si è ...

CarloCalenda : “Il mandato zero” è come il QE vedrai che arrivano in terreno negativo. Basta aspettare - lorepregliasco : «Che cos’è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati, cioè un mandato… - MonicaCirinna : Solo #M5S poteva avere un’idea così geniale. Anzichè dire “tre mandati” si inventano il “mandato zero”: un po’ come… -