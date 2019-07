L’idrogeno perduto scovato da MeerKat | chiarita una contraddizione finora irrisolta

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Fornace (Fornax) è il nome di una costellazione del cielo australe molto piccola, incastonata nella più corposa costellazione di Eridano. Le sparute e deboli stelle presenti in questa costellazione consentono agli astronomi di osservare, molto aldilà della Via Lattea, innumerevoli galassie. Alcune sono lontanissime, altre sono più vicine, come quelle raggruppate nell’ammasso della Fornace, che si trova a “soli” 60 milioni di anni luce da noi. Ngc 1316, la galassia più brillante nella regione occupata dall’ammasso, è stata l’oggetto di uno studio condotto dal team di Paolo Serra, ricercatore all’Inaf – Osservatorio astronomico di Cagliari e principal investigator dellaFornax Survey, un progetto finanziato dal Consiglio europeo della ricerca che – tramite la rete dei 64 radiotelescopi sudafricani, inaugurata nel 2018 – punta ad investigare nel dettaglio tutto ...

