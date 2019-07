“Il Napoli si riposa troppo” Essere avanti e al tempo stesso incompresi

Svolta Icardi - Pedullà : “Il Napoli ha il si del giocatore - ora tratta con l’Inter”. I dettagli : Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter” Svolta Icardi, Pedullà: “Il Napoli ha il si del giocatore, ora tratta con l’Inter”. Passi avanti nella trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha incassato il si del giocatore attraverso il suo entourage ed ora non resta che trattare con l’ Inter ...

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha mandato un segnale forte - ecco cosa mi aspetto dopo la campagna abbonamenti” : Carlo Alvino, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, ha parlato della campagna abbonamenti nel corso della trasmissione Radio Goal: “dopo questo lancio della campagna abbonamenti cadono tutte le critiche. Lo stadio fatiscente non c’è più, ora mi aspetto l’atto di fede da parte dei veri tifosi. Oggi il Napoli ha messo un punto. Ora ci sono tutte le componenti per il pienone: stadio bello, rosa di qualità, prezzi ...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...

Ag. Tutino : “Il Napoli lo sta valutando - per ora non vuole privarsene” : Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino, giovane attaccante del Napoli, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di Rete8, escludendo la pista che lo porterebbe a Pescara: “Su di lui ci sono quattro società di Serie A. Per ora il Napoli non intende privarsene. Ad oggi, insomma, sono pochissime le speranze di portarlo a Pescara”. Leggi anche : Insigne a Sky: “James o Pépé? I grandi campioni sono i benvenuti. ...

Sky Sport : “Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé - i dettagli” : Secondo Sky Sport Il Napoli fa sul serio per Nicolas Pépé, sta pensando di inserire Adam Ounas nella trattativa : “Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di spessore e sono in ribasso le quotazioni di James Rodriguez, dato più vicino all’Atletico Madrid. Per questo il club azzurro potrebbe decidere di fiondarsi definitivamente su Nicolas Pépé del Lille, per il quale è già pronta un’offerta con l’inserimento di ...

Sky – Inglese : “Il Parma una famiglia - ecco perché ho lasciato Napoli” : Roberto Inglese sceglie ancora il Parma: l’attaccante italiano ha spiegato i motivi del suo ritorno in Emilia, ai microfoni di ‘Sky Sport, il classe ’91 ha preferito un club meno blasonato rispetto agli azzurri: “Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto fortemente e sono davvero contento di essere ...

Napoli – Feralpisalò : “Il commento degli azzurri sul proprio sito ufficiale” : Il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale ha commentato il test di oggi contro la Feralpisaló: “Il Napoli batte la Feralpisalò per 5-0 nel secondo test amichevole nel ritiro di Dimaro. Arriva subito il primo gol in azzurro di Manolas con un colpo di testa: specialità del greco. Poi nella ripresa giunge la doppietta di Verdi, ispirato da Insigne, il gol di Tonelli e la chiusura con una bello spunto personale di Tutino. Una buona prova ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Caiazza : “Il colpo James sarebbe fantastico - non solo per la qualità - Su Icardi la situazione è questa” : Salvatore Caiazza, giornalita de Il Roma, ha parlato del mercato in entrata del Napoli, soffermandosi sulle questioni James Rodriguez e Icardi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il colpo James Rodriguez sarebbe paragonabile a quello Cristiano Ronaldo per la Juventus. Icardi? E’ una partita a scacchi tra Napoli, Inter e Juventus. Ora stanno bluffando tutti e tre. De Laurentiis, dice di non aver mai parlato con Wanda Nara; ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : “Il Real vuole darlo agli azzurri”. La situazione : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri” Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: “Il Real vuole darlo agli azzurri”. Il club partenopeo, quindi, è in vantaggio sul giocatore, che vuole riabbracciare il suo vecchio allenatore. Il quotidiano spiega a che punto è la trattativa tra Napoli e Real Madrid per il fantasista colombiano. “Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez ma ...

Di Lorenzo : “Il Napoli mi intriga. Essere allenato da Ancelotti è bellissimo” : Il nuovo terzino acquistato dal Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: “Sono contento di Essere qui, stiamo lavorando bene per preparare la prossima stagione. È una bella esperienza ed una bella sfida, sono contento di vestire la maglia del Napoli e darò tutto me stesso”. Di Lorenzo ha dichiarato di Essere felice di avere Ancelotti come guida tecnica: “Ci stiamo conoscendo meglio, Essere ...

Laudisa (GdS) : “Il Napoli non ha in mano Rodrigo. Icardi? Non so se possa dire sì” : Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è intervenuto a Radio Marte sul mercato del Napoli. “Rodrigo? Il viaggio spagnolo di Giuntoli in non ha portato segnali positivi. Che il Napoli si stia informando su attaccanti di livello è chiaro, ma non ha in mano Rodrigo e non è pronto a cedere i suoi attaccanti”. Laudisa ha detto la sua anche sulle trattative per Correa e su Elmas: “Lo scambio Insigne-Correa non lo ...

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...

Ghoulam : “Il Napoli sta crescendo tantissimo - puntiamo a vincere qualcosa” : Faouzi Ghoulam è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. L’esterno del Napoli ha parlato della sua decisione di rinunciare alla Coppa d’Africa per impegnarsi nel trovare la forma giusta per il campionato: “E’ stata una scelta molto difficile, la gente sa quanto ci tenga alla mia nazionale. Però ora le mie sensazioni sul campo qua a Dimaro sono buone. Ho vissuto tanti anni importanti qui a Napoli con giocatori molto ...

Marca : “Il Napoli vuole James. Giuntoli a Madrid per trattare con il Real” : Anche Marca conferma la svolta del Napoli che nelle ultime ore ha deciso di affondare per James Rodriguez. Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sono di un’accelerazione degli azzurri per il colombiano voluto da Ancelotti che ieri in conferenza stampa non ha negato l’apprezzamento per il suo pupillo. Giuntoli è volato a Madrid, conferma Marca, per trovare un accordo con il Real Madrid che continua a chiedere la cessione ...