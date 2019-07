Esplode una palazzina all’Isola d’Elba |  1 morto | un disperso e tre feriti Foto|Live

Livorno - Esplode una palazzina all'Isola d'Elba : un morto - un disperso e tre feriti : Una bruttissima tragedia si è verificata questa mattina, intorno alle ore 4:50, a Portoferraio, sull'Isola d'Elba, in provincia di Livorno. Secondo quanto riporta la stampa locale infatti, una palazzina di due piani, probabilmente a causa di una fuga di gas, è esplosa. Le persone coinvolte, secondo le prime indiscrezioni che giungono dall'Isola toscana, sarebbero almeno cinque. Di queste, una purtroppo è deceduta: si tratterebbe di un uomo di 68 ...

Di Maio lancia il "mandato zero" per i consiglieri comunali. E in rete Esplode l'ironia : La riorganizzazione del M5S era attesa ma nessuno sapeva che per introdurre l'annunciata deroga al limite del doppio mandato sarebbe stata inventata la formula del "mandato zero". A...

Afghanistan : bambino di 13 anni si fa Esplodere a una festa di matrimonio e causa sei morti : Almeno sei persone sono state uccise e 40 ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un "bambino". L'hanno dichiarato al sito della Bbc in persiano fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l'attacco. Secondo fonti di polizia, l'attentatore aveva 13 anni. Atahullah Khogyani, portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, ha riferito ad Al Jazeera che l'attentato è ...

Esplode bombola di gas in un cantiere - tanta paura ma fortunatamente nessun ferito : Pescara - paura a Pescara per l'esplosione di una bombola del gas in un cantiere edile di via Bardet. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30, in una palazzina dove erano in corso dei lavori sul tetto. In quel momento gli operai, secondo una prima ricostruzione, stavano facendo una pausa. Non si registrano, infatti, feriti. La bombola, dopo la deflagrazione, sarebbe finita su un altro palazzo, ma non ci sarebbero danni significativi. ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia cresce. Esplode una polemica : Ascolti Temptation Island 2019, seconda puntata: Filippo Bisciglia in crescita È andata in onda ieri sera la seconda puntata di Temptation Island. Anche ieri ottimi ascolti per il programma di Canale5 che ha totalizzato ben 3.718.000 telespettatori e il 22,40% di share. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia non solo ha vinto la serata, ma è anche cresciuto di oltre 200 mila telespettatori rispetto alla prima puntata, confermando ...

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : Esploderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...

Una poltrona ha fatto riEsplodere la tensione tra Russia e Georgia : La polemica sulla visita di un politico russo a Tbilisi potrebbe cambiare l’intero sistema elettorale della Georgia. Leggi