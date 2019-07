Conte | “Non realizzare il Tav costerebbe più che completarlo Solo Parlamento può

Tav - Conte dice sì all’alta velocità : “Non realizzarla costerebbe molto più che farla” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in un video su Facebook che il governo italiano è favorevole alla Tav, con i nuovi finanziamenti del progetto previsti dalla Commissione europea. Per Conte "non realizzare il Tav costerebbe molto più che farla". A poter bloccare l'opera è solo il Parlamento con una "decisione unilaterale".Continua a leggere

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Salvini : “Non parlo di fantasie”. E Conte lo sfida ancora : “Vado io in Aula al suo posto” : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Autonomie - Conte : “Non si trasferiranno tutte le competenze richieste - né si aumenterà divario tra Regioni” : Dopo lo stallo sul capitolo Autonomie e le tensioni tra M5s e Lega, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a fare il punto sul dossier: “Ci sono alcuni passaggi più critici, sicuramente abbiamo già fatto molto lavoro e lo stiamo completando. Io sono il garante, sarà una riforma compatibile con i principi costituzionali”. Per poi precisare: “Ho posto ...

Conte : “Non mi pongo limiti - nulla impossibile” : Antonio Conte non si vuole porre limiti. Vincere subito? nulla e' impossibile per il nuovo tecnico nerazzurro, nemmeno nella sua prima stagione alla guida della pazza Inter che pazza non dovra' essere piu'. Lavoro, fatica e pensare prima al ''noi'': e' questo il mantra di Conte nella sua prima conferenza stampa da tecnico nerazzurro. ''Io non mi pongo limiti, se lo facessi creerei alibi - le parole dell'allenatore leccese -. nulla e' ...

Conferenza Conte - ecco la nuova Inter : “Non mi pongo limiti” : Conferenza Conte, ecco la nuova Inter: “Non mi pongo limiti” Si è svolta la tanto attesa Conferenza stampa ufficiale di Antonio Conte, congiuntamente a Beppe Marotta. Si è presentata la nuova stagione dell’Inter, in partenza per Lugano dove svolgerà un breve ritiro prima di partire per disputare l’International Champions Cup. Si è fatto il punto su tanti argomenti e il nuovo tecnico ha ribadito la voglia di vincere con ...

Mondiale femminile - Elena Linari : “non ci acContentiamo più delle parole” : “In passato ci erano state affibbiate delle etichette che a noi non sono mai piaciute. Sapevamo che l’unico modo per far ricredere i piu’ scettici sarebbe stato far parlare il campo. Compiendo qualcosa di straordinario in questo Mondiale abbiamo dimostrato che il calcio femminile in Italia sta crescendo. Il professionismo? Prima potevamo accontentarci delle parole, ora non piu’. Siamo circondati da persone che ci ...

Autostrade - i giuristi del Mit : “Alto rischio di Contenzioso con revoca concessione”. Toninelli : “Non gli diamo un centesimo” : “Non gli diamo neanche un centesimo, siamo sicuri delle nostre azioni”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli tiene il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi e, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, ribadisce la linea sua e del Movimento 5 stelle sulla questione, assicurando che lo Stato non pagherà la penale di 22 miliardi prevista da una clausola ...

Ue - ancora non c’è un accordo sulle nomine : si tratta a oltranza. Conte : “Non escludo che dovremo aggiornarci” : Una notte intera di trattative, conclusa senza un accordo. I leader dei 28 Paesi Ue sono ancora alla ricerca di un accordo sul nome del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea e per il rinnovo dei titolari delle altre principali poltrone delle istituzioni dell’Unione. La sessione plenaria del Consiglio – più volte interrotta nella notte per dare spazio a negoziati bilaterali – dovrebbe riprendere ...

Conte al G20 : “Non faccio la manovra ora per la flat tax” : L’ultimo sorriso di Giuseppe Cornte, circondato dalla delegazione italiana, è rivolto all’obiettivo del fotografo. «Sorridete!». Lo scatto e l’applauso liberatorio chiudono la missione al G20 di Osaka. L’auto che lo porterà all’aeroporto arriverà a breve. Il premier si ferma per qualche domanda. L’orologio corre inesorabilmente verso il 2 luglio, q...

Inter - Wanda Nara smentisce le ultime voci : “non ho contattato Conte” : Sono circolate voci nelle ultime ore su una telefonata di Wanda Nara ad Antonio Conte, la moglie ed agente di Mauro Icardi ha deciso di uscire allo scoperto per mettere le cose in chiaro. ”Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno come invece hanno fatto capire. E purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia”, sono le dichiarazioni della showgirl in un ...

Immigrazione - attivista portoghese rischia 20 anni in Italia. Duro confronto tra Costa e Conte. Il premier italiano : “Non posso farci nulla” : C’è stato un confronto deciso tra il premier Giuseppe Conte e il collega portoghese Antonio Costa durante il Consiglio europeo di Bruxelles. Un confronto che ha messo tra parentesi per qualche intenso minuto la procedura di infrazione contro l’Italia e ha avuto al centro le sorti di Miguel Duarte. Il ragazzo, 25 anni, portoghese è stato fermato dal...

Salvini : “Evitare la procedura Ue - ma non a ogni costo”. Conte : “Non abbiamo il cappello in mano” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il quale «evitare la procedura d’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...