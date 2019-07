Con gli Usa rapporti strettissimi | parlano 75 anni di storia Intervista

Furti d’auto in crescita - ecco dieci Consigli per evitare brutte sorprese durante le ferie : Nel 2018 sono tornati a salire i Furti d’auto, dopo cinque anni in cui si era registrato un calo progressivo. Dicono questo i dati elaborati e forniti dal Ministero dell’Interno, secondo cui nell’ultimo anno sarebbero state 105.239 le auto rubate, segnando un incremento del 5,2% sui numeri del 2017: a differenza di quanto già visto per i Furti di auto noleggiate, aumentati pure questi a fronte però di ritrovamenti in crescita, ...

Salvini a Bibbiano : “Perché tribunali dei minori non vanno nei campi rom a portare via quei bambini? Con famiglie italiane sono implacabili” : “Ogni volta che vado a visitare i campi rom da ministro mi chiedo perché i tribunali dei minori non vanno non vanno a portare via quei bimbi”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Bibbiano, cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. Discorso in cui Salvini non perde occasione per citare rom e migranti, i cavalli di battaglia della Lega. “Mi ...

JOVA BEACH PARTY - OLBIA/ Scaletta : Continua la polemica su Albenga - 23 luglio 2019 - : JOVA BEACH PARTY OLBIA, il tour 2019 di JOVAnotti dell'estate nelle spiagge italiane torna oggi martedì 23 luglio 2019. La Scaletta delle canzoni e informazioni utili.

Elisabetta Canalis vacanze in Italia Con tutta la famiglia : Elisabetta Canalis non rinuncia a passare un po’ di tempo nella sua terra d’origine, insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri. Per la showgirl e la sua famiglia qualche giorno al mare in Sardegna e poi via verso la Toscana, per una vacanza all’insegna dell’amore. L’aria di casa le fa davvero bene: Elisabetta è bella e solare più che mai durante i giorni trascorsi nel Belpaese. Bacia Brian sulle labbra ...

Campidoglio : linee guida per assegnazione casa Con canone Concordato : Roma – È pubblicata sul sito di Roma Capitale la delibera di Giunta capitolina con le linee di indirizzo per l’assegnazione in locazione in coabitazione a canone concordato di unita’ immobiliari del patrimonio disponibile di Roma Capitale. La delibera nasce per fornire ulteriori strumenti per contrastare il disagio sociale e i processi di indebitamento e di impoverimento che molte famiglie, sul territorio della citta’ ...

E-book - la nuova legge sugli sConti penalizza tutta l’editoria : La nuova legge “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura” approvata alla Camera e che ora dovrà passare al vaglio del Senato, a mio avviso, penalizza tutto il settore. In particolare, l’articolo 8 annuncia che gli sconti potranno essere al massimo del 5% per raggiungere il 15% per i libri di testo. Inoltre, prevede che le case editrici, per un solo mese all’anno, potranno offrire sconti fino al 20%, con esclusione dei ...

Grosso impatto anche per Huawei Mate 10 Pro TIM Con aggiornamento B300 : EMUI 9.1 il 23 luglio : Stanno arrivando le prime segnalazioni anche da parte dei possessori di un Huawei Mate 10 Pro brandizzato TIM, che in queste ore ha iniziato a ricevere l'aggiornamento EMUI 9.1 tramite la patch di luglio. Secondo le prime informazioni raccolte, non dovremmo essere distanti in termini di pesantezza del pacchetto software e changelog rispetto a quanto abbiamo riscontrato pochi giorni fa con la variante no brand. Tramite l'apposito articolo, tra ...

“C’è un signore che gioca Con mio figlio”. La sorpresa della mamma in spiaggia : è Lionel Messi : Ricorderà quel giorno, probabilmente, per tutta la sua vita. Mackenzie O’Neill era in vacanza in un resort ad Antigua, con la propria famiglia, quando in spiaggia si è trovato a giocare a calcio con Lionel Messi e il figlio, Thiago. La mamma, che lo ha visto, si è chiesta chi fosse “quel signore”. “mamma, è Messi” le ha risposto il bambino. “Non sapevo chi fosse – ha raccontato lei – così ho ...

Vacanze Con gli amici pro e contro : Le Vacanze con i propri amici può essere la soluzione ideale per non rischiare di inciampare in un viaggio noioso. E gli italiani lo sanno bene. Attenzione, però, perché sia che si decida di partire con i propri compagni di palestra, single incalliti e con il testosterone a mille, sia che si scelga invece la simpatica coppia con cui avete condiviso decine e decine di cenette al ristorante, l'insidia resta pur sempre dietro ...

FOTO – Elmas - primo scatto Con la maglia del Napoli! : Elmas con la maglia della SSC Napoli Eljif Elmas, centrocampista macedone classe ’99 arrivato dal Fenerbahce a titolo definitivo al Napoli, Questa mattina ha effettuato le visite mediche a Villa Stuart, a Roma. Ecco il suo primo scatto con la maglia del Napoli. Fonte: tuttomercatoweb.com Leggi anche Elmas, l’agente: “Club italiani ed inglesi hanno provato a soffiarlo al Napoli! Due i motivi della scelta…” Potrebbe ...

Spiagge - ?arrivano albo e rating per assegnare le Concessioni e colpire gli evasori : Un elenco dei “balneari doc” con tanto di rating per colpire soprattutto chi subappalta o non paga le tasse. E con la penalizzazione “in classifica” quando fra 15 anni...

Figliomeni : Raggi deve sCongiurare licenziamenti plurimi : Roma – “Dopo le tante interrogazioni, mozioni ed atti presentati in Campidoglio per cercare di tutelare e migliorare la societa’ che si occupa di un settore delicato del trasporto pubblico romano, oggi non abbiamo avuto risposte tranquillizzanti da parte dell’Amministratore Unico sul futuro di Roma Metropolitane e conseguentemente dei circa 50 lavoratori di cui e’ stato chiesto il licenziamento. E ulteriori ...

Temptation Island - in onda due appuntamenti Consecutivi lunedì 29 e martedì 30 luglio : Ieri sera è stata trasmessa su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island. Come al solito, l'appuntamento è stato molto apprezzato e seguito da tanti telespettatori italiani che sui social hanno commentato le varie vicende dei protagonisti. Le coppie rimaste attualmente nel villaggio sono due, mentre è ancora da vedere come andrà a finire il confronto tra Massimo e Ilaria di cui è stata mandata in onda soltanto una piccola parte. I due ...

Trapani - si schianta Con l’auto dopo aver postato un video su Facebook : morto il figlio 13enne. L’uomo aveva assunto cocaina : È risultato positivo al test della cocaina Fabio Provenzano, l’uomo che nella tarda sera del 12 luglio era alla guida dell’auto che si è schiantata sulla A29 Palermo-Trapani. Nell’incidente è morto il figlio 13enne Francesco, mentre è ancora ricoverato in gravissime condizioni l’altro, Antonio, di 9 anni. Poco prima dello schianto aveva postato su Facebook un video che lo ritrae al volante e inquadra anche i due bambini. ...