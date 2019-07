Catherine The Great il primo trailer della miniserie con Helen Mirren di Sky e HBO

Festa anni 20 a Capri con Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones : Eleganza e glamour a Capri per un party ispirato al Grande Gatsby. Festeggiamenti in grande stile con tanti vip per Lawrence Stroll, il tycoon canadese con la passione per la Formula 1. Il patron della scuderia Racing Point, il cui patrimonio si aggira sui 2,6 miliardi di dollari, ha scelto l'isola dei Faraglioni per brindare ai suoi 60 anni. Nella suggestiva dimora di Villa Lysis il clou dei festeggiamenti. I favolosi anni '20: questo il ...

“La veritè” il film diretto da Kore-eda Hirokazu con Catherine Deneuve apre la 76. Mostra del Cinema di Venezia : “La vérité (The Truth)”, diretto da Kore-eda Hirokazu (Un affare di famiglia; The Third Murder; Like Father, Like Son) e interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, è il film di apertura, in Concorso, della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (28 agosto – 7 settembre 2019) diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia presieduta da Paolo Baratta. “Apprendo con gioia ...

Michael Douglas : la vita dopo il cancro e l’amore per Catherine Zeta-Jones : Michael Douglas si racconta in un’intervista: ecco come affronta la vita dopo il cancro Il famosissimo attore americano, Michael Douglas, si lascia intervistare da Vanity Fair. La rivista interroga Douglas sugli aspetti più importanti ma anche intimi della sua vita, a partire dal cancro alla lingua che lo ha colpito diverso tempo fa e l’amore […] L'articolo Michael Douglas: la vita dopo il cancro e l’amore per Catherine ...

Catherine Bertone - la pediatra che non va ai mondiali per coprire i turni in ospedale : «Inderogabili impegni lavorativi». Con queste parole la maratoneta valdostana Catherine Bertone ha detto no ai mondiali di atletica di Doha. «Onoratissima di poter vestire la maglia azzurra in un mondiale di atletica leggera, ma ahimè la coperta in ospedale è sempre più corta» ha aggiunto l’atleta che è un medico e ha sempre fatto convivere le due attività. Finora almeno. La carenza di personale medico che è di tutte le strutture italiane ...

Michael Douglas e l’amore per Catherine Zeta-Jones : «Spero che duri tutta la vita» : Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta Jones, la fotostoryMichael Douglas e Catherine Zeta ...