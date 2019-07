Un alpinista è morto durante la salita di Punta Giordani

Aosta - morto alpinista caduto in un crepaccio del Breithorn : È stato recuperato senza vita il corpo dell'alpinista che ieri è caduto in crepaccio, a più di 25 metri di profondità, alla base della parete Sud del Breithorn centrale, sul Monte Rosa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: secondo quanto si apprende, è stato sepolto da una consistente quantità di neve dovuta al crollo del 'ponte' di superficie ed è morto. (Lapresse) Redazione ?

Monte Rosa : morto alpinista caduto in un crepaccio del Breithorn : Recuperato il corpo senza vita dell’alpinista che ieri è caduto in crepaccio, a più di 25 metri di profondità, alla base della parete Sud del Breithorn centrale, sul Monte Rosa. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sarebbe rimasto sepolto da una consistente quantità di neve dovuta al crollo del “ponte” di superficie. I soccorritori hanno fatto il possibile per salvarlo operando in condizioni estreme: il crepaccio ...

Voleva fotografare il tramonto - ma è precipitato : morto alpinista cinquantenne : Un alpinista lecchese di cinquant’anni è stato trovato morto, all’alba di oggi, sulla Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. L’uomo sarebbe precipitato in un canalone dopo essere salito sulla Grignetta per fare delle foto al tramonto. L’allarme per la sua scomparsa era scattato ieri sera, quando i familiari avevano cercato inutilmente di contattarlo. Le unità di pronto intervento del Soccorso alpino lo hanno ritrovato ...

Incidenti in Montagna : alpinista morto nel Cuneese : Incidente in Valle Stura, nel Cuneese: un alpinista è morto a causa di una caduta sulla salita per il Becco Ischiator, a oltre 2.100 metri di altezza. L’uomo, italiano, era con un compagno di ascensione, precipitato anche lui, ma senza riportare gravi ferite. Sul posto il Soccorso Alpino. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista morto nel Cuneese sembra essere il primo su Meteo Web.