Smartphone per fare selfie | i migliori da comprare

LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi Smartphone : ora disponibile per ASUS Zenfone Max Pro M1 : Buone notizie per i possessori di ASUS Zenfone Max Pro M1 appassionati di modding: anche per il loro smartphone, infatti, è disponibile LineageOS 16 L'articolo LineageOS 16 continua ad abbracciare nuovi smartphone: ora disponibile per ASUS Zenfone Max Pro M1 proviene da TuttoAndroid.

Ecco le migliori alternative alle App di Google per uno Smartphone più attento alla privacy (video) : Abbiamo provato ad immaginare uno smartphone Android senza Google, con questo articolo vi sveliamo alcuni passaggi alla portata di tutti. L'articolo Ecco le migliori alternative alle App di Google per uno smartphone più attento alla privacy (video) proviene da TuttoAndroid.

Huawei continuerà ad usare Android : Hongmeng non è pensato per gli Smartphone : L’azienda di Shenzhen conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il nuovo software è nato per l’internet of Things, e potrebbe debuttare su uno smartwatch

Ladro maldestro - ruba uno Smartphone - non resiste alla voglia di scattarsi un selfie e lo condivide per errore sul profilo della donna a cui lo aveva rubato : E’ successo in Australia, un ragazzo si è impossessato di una borsa che non era sua. La borsa era stata persa da una 33 enne, Nicola Shelton, durante una vacanza a New South Wales in Australia. La borsa conteneva documenti preziosi, il portafogli con carte di credito e anche uno smartphone. La ragazza aveva perso qualsiasi speranza di entrare almeno in possesso del suo smartphone, un ultimo modello di iPhone con tantissimi numeri ...

Sony brevetta uno schermo flessibile per Smartphone. Gli Xperia diventeranno pieghevoli? : Gli smartphone con schermo pieghevole sono il futuro del settore, anche se il Samsung Galaxy Fold ha avuto qualche intoppo all’esordio e Huawei ha fatto slittare l’esordio del Mate X per migliorarne la tecnologia. A quanto pare anche Sony sarà coinvolta nella sfida, dato che ha depositato un brevetto per la costruzione, appunto, di un display flessibile. Una mossa coraggiosa quella di investire su dispositivi che, almeno per il ...

App per serie TV : per vederle da Smartphone e tablet : Le serie TV sono entrate prepotentemente nella vita di tutti noi, il loro livello qualitativo è salito e sono divenute un vero fenomeno di costume. Alcune serie sono divenuti dei veri fenomeni globali e persone di tutto il mondo le hanno viste doppiate oppure nella lingua madre (spesso con sottotitoli). Per chi vuole vedere le proprie […] App per serie TV: per vederle da smartphone e tablet

Denaro in prestito o carica per lo Smartphone? Questa ricerca svela che cosa preferite : Il team di Samsung ha annunciato di avere condotto una ricerca a livello europeoche ci regala qualche interessante spunto sul mondo degli smartphone L'articolo Denaro in prestito o carica per lo smartphone? Questa ricerca svela che cosa preferite proviene da TuttoAndroid.

Visionox si concentrerà sulla produzione di OLED flessibili per Smartphone e indossabili : L’importante società produttrice di pannelli cinese Visionox è pronta a un profondo mutamento della propria strategia commerciale. Andrà infatti a concentrarsi praticamente in esclusiva sulla produzione di schermi OLED flessibili per smartphone e dispositivi indossabili. Anche se ai più questo nome può significare poco, in realtà è dietro la fornitura massiccia di OLED per innumerevoli […] L'articolo Visionox si concentrerà sulla ...

Tencent pubblica la sua app per lo streaming dei giochi PC su Smartphone : Quando parliamo di streaming dei giochi, ci concentriamo principalmente su Stadia di Google o su Project xCloud di Microsoft. Ma, in realtà, lo streaming è qualcosa che tutti stanno osservando con interesse, anche Nintendo ne sta valutando le potenzialità. Tuttavia, ora un nuovo protagonista è entrato in scena, in modo abbastanza inaspettato, stiamo parlando del gigante tecnologico cinese Tencent, che ha pubblicato una nuova app per lo ...

GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti Smartphone Huawei e HONOR : GPU Turbo 3.0, funzionalità sviluppata da Huawei per migliorare l'esperienza di gioco, verrà rilasciata anche per gli smartphone di fascia bassa. L'articolo GPU Turbo 3.0 sarà rilasciata per tanti smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Spigen sconta del 50% molte cover per Smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day : Ecco le offerte di Spigen per l'Amazon Prime Day 2019: grazie a questo codice sconto potete acquistare una cover per il vostro smartphone Samsung o Huawei a metà prezzo. L'articolo Spigen sconta del 50% molte cover per smartphone Samsung e Huawei con il Prime Day proviene da TuttoAndroid.

I migliori Smartphone in offerta per l’Amazon Prime Day di oggi 16 luglio : Se la scorpacciata di offerte di ieri non vi è bastata, ecco una nuova selezione di smartphone in offerta per la seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2019. L'articolo I migliori smartphone in offerta per l’Amazon Prime Day di oggi 16 luglio proviene da TuttoAndroid.

Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 Smartphone : Huawei ha fatto partire dalla Cina il rollout della nuova EMUI 9.1 beta per alcuni suoi modelli di smartphone Android: tra questi Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e HONOR 9. L'articolo Huawei e HONOR rilasciano EMUI 9.1 beta per altri 8 smartphone proviene da TuttoAndroid.

Partita la beta EMUI 9.1 per 8 vecchi Smartphone Huawei e Honor in Cina - a ruota in Italia? : La beta EMUI 9.1 compie un nuovo passo in avanti verso smartphone Huawei e Honor meno recenti. Il programma di sperimentale da oggi 15 luglio coinvolge in effetti) device non più di recente uscita ma comunque diffusissimi globalmente e anche in Italia. A fine maggio, sulle pagine di OM, era stata riportata la notizia elativa alla certa inclusione di un nutrito gruppo di 10 smartphone tra quelli destinati ad avere appunto la beta di EMUI 9.1 ...