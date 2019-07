Sì a Toti | nì alla Meloni | no a Silvio Il piano di Salvini in caso di urne

Silvio Berlusconi - Toti lo "pensiona" così : "Non è un dogma di fede" - svolta epocale in faccia alla Carfagna : "Il Ppe non è un dogma di fede". Giovanni Toti, sul palco della rassegna Liguria d'autore a Montemarcello (La Spezia) affronta sul palco Mara Carfagna e in pochi secondi smantella la storia 25enne di Forza Italia. "Questa è un'epoca di coraggio", ricorda il governatore ligure e coordinatore azzurro

ll Rotary vicino alla Casa di Toti : Il Rotary dona alla Casa di Toti un armadio refrigerato a tre ante. La consegna lunedì 15 luglio alle ore 18

Fi : Biancofiore - ‘Toti passi dalla parolocrazia alla fattocrazia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Considerato che non si conosce la gavetta politica di Toti ma si sa che è stato sempre fortemente raccomandato da Berlusconi e nominato anche di recente coordinatore nazionale, per una volta dia il buon esempio. Si dimetta e sarò la prima a seguirlo e sono certa come me tanti altri che non sono affatto legati alle poltrone ma che ci sono arrivati per meriti e voti maturati sul campo”. Lo afferma ...

Fi : Biancofiore - ‘Toti passi dalla parolocrazia alla fattocrazia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Considerato che non si conosce la gavetta politica di Toti ma si sa che è stato sempre fortemente raccomandato da Berlusconi e nominato anche di recente coordinatore nazionale, per una volta dia il buon esempio. Si dimetta e sarò la prima a seguirlo e sono certa come me tanti altri che non sono affatto legati alle poltrone ma che ci sono arrivati per meriti e voti maturati sul campo”. Lo ...

Laura Ravetto alla convention di Giovanni Toti : "Quelli che - con fare parassitario all'ombra di Berlusconi..." : Dopo settimane di polemiche, un vano tentativo di pace con la nomina a coordinatore nazionale, è il giorno della convention di Giovanni Toti al Teatro Brancaccio. Una sorta di resa dei conti in Forza Italia, con Silvio Berlusconi che alla vigilia ha cercato di boicottare l'incontro. Tra i due sono v

Silvio Berlusconi - le gravi parole rubate su Giovanni Toti : Forza Italia a un passo dalla scissione : Forza Italia a un passo dalla scissione? Le parole consegnate da Silvio Berlusconi ai suoi fedelissimi non sono per niente rassicuranti: "Non mi piace per nulla il modo in cui si sta comportando Giovanni. L'abbiamo promosso coordinatore nazionale insieme a Mara Carfagna, io mi sto impegnando a rilan

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sotTotitoli in italiano per ogni cosa che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Toti guarda al futuro di Forza Italia : “Apriremo alla democrazia - linea politica scelta dal basso” : Giovanni Toti conferma che si candiderà come leader di Forza Italia. "Io mi presenterò di sicuro, l'ho detto. Mi sembra il minimo dell'educazione dopo aver fatto tanta confusione. Tirarsi indietro sarebbe francamente improprio", ha affermato il neo coordinatore del partito, eletto insieme a Mara Carfagna proprio da Silvio Berlusconi, con cui nelle scorse settimane si era acceso un botta e risposta.Continua a leggere

Silvio Berlusconi - Giovanni Toti e Mara Carfagna alla guida di Forza Italia. Cosa c'è dietro la mossa del Cav : «Sono in ritardo, non parlo». Quando Silvio Berlusconi arriva in Senato per l' assemblea dei parlamentari di Forza Italia mancano pochi minuti alle otto della sera. È stata una giornata estenuante di trattative. E, alla fine, la riunione plenaria convocata a Palazzo Madama serve solo per ratificare

Silvio Berlusconi - colpo al cuore dal cerchio magico di Arcore? "Chi andrà alla convention di Giovanni Toti" : Una ventina di giorni alla convention di Giovanni Toti al teatro Brancaccio. Evento di rottura. Evento con cui il governatore della Liguria sfida Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, con cui è in rottura da tempo. Fari dunque puntati sul Brancaccio: chi ci sarà? Chi andrà? Chi se ne terr

Silvio Berlusconi rompe con Giovanni Toti - via alla fusione Forza Italia-Lega : «Toti? L'ho nominato io e ora chiede la democrazia... lui è un nominatissimo...». La "rivoluzione" azzurra può attendere: il Cavaliere ieri ha rotto le trattative con la fronda interna. Quella fronda che fa riferimento al governatore ligure, il quale poche ore prima aveva ribadito che è il momento c