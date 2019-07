Sci nautico | Europei 2019 | Thomas Degasperi si aggiudica il settimo titolo in slalom

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Non ha mai fine la fame di successo di, grandissimo interprete dello scinazionale e internazionale. L’azzurro, dopo aver vinto due titoli mondiali, si laureato campione d’Europa inSeseña, dando continuità al proprio dominio in questa specialità. Bel Paese che ha fatto la voce grossa anche grazie a Brando Caruso, in evidenza nel corso dei Giochi del Mediterraneo, argento. Una prova di carattere e di nervi degli italiani, che hanno saputo affrontare con grande decisione le fasi concitate, relegando il britannico Frederick Winter, campione del mondo in carica, e il francese Sacha Descuns in terza e quarta posizione. L’altra medaglia per l’Italia l’ha ottenuta Luca Spinelli, confermatosi saltatore di primo livello, essendo andato oltre i 64 metri, raggiungendo quota 66.2 e giungendo immediatamente alle spalle del russo Igor ...

InfoCommercioPA : @Associazione Croce Siciliana Assistance Servizi Ambulanze,Corsi Di B.L.S.D.,Servizio Di Volontariato,Protezione C… - vco24news : Europei di sci nautico: Caruso in testa - vco24news : Europei di sci nautico: Caruso in testa -