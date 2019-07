Platinette | Non credo alle unioni civili Non lo farei mai

Fonte : blogo

(Di lunedì 22 luglio 2019) La scorsa settimana Mauro Coruzzi in arte(in realtà stavolta senza il suo personaggio) è stato ospite di Io e Te, il programma estivo del primo pomeriggio di Rai1 condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Sandra Milo e Valeria Graci.Intervistato da Diaco, Coruzzi ha detto la sua sulle, con un riferimento al conduttore che tempo fa si è unito al giornalista di Tagadà Alessio Orsingher: "Tu hai fatto un passo molto importante per la tua vita, unendoti con una persona del tuo sesso, cosa che io nonmai nella vita. Ma non perché la reputi una cosa sconveniente o poca cosa, ma perché nona questo tipo di necessità data dai documenti e da tutto il resto". L'artista, che nel 2015 ha presentato a Sanremo il brano "Io sono una finestra" in coppia con Grazia Di Michele classificandosi ultimo, ha continuato: "Non mi piace la lamentela del mondo ...

ilucian2 : Platinette confessa a Diaco: 'Non credo nelle unioni civili, non lo farei mai' - infoitcultura : Platinette confessa a Diaco: 'Non credo nelle unioni civili, non lo farei mai' - Notiziedi_it : Platinette confessa a Diaco: “Non credo nelle unioni civili, non lo farei mai” -