Mortal Kombat 11 | diamo un primo sguardo a Nightwolf

Il film di Mortal Kombat sarà classificato R - presenti anche le Fatality : Il film di Mortal Kombat conterrà una serie di contenuti violenti tanto da comportare la classificazione R, e per la gioia di tutti gli appassionati del franchise videoludico anche le Fatality non mancheranno.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Russo, è la prima volta che un film di Mortal Kombat ottiene questa classificazione nonostante il fatto che, dopotutto, da un prodotto come Mortal Kombat non possiamo che aspettarci una certa ...

Nel nuovo film di Mortal Kombat Joe Taslim di The Raid sarà Sub-Zero : Mortal Kombat farà ritorno nelle sale cinematografiche e come riporta Polygon Joe Taslim interpreterà il ruolo di Sub-Zero.Il nuovo film sarà prodotto da New Line e si porrà come un reboot della pellicola proiettata anni or sono, nel lontano 1995 (regia di Paul W.S. Anderson).In questo caso invece il film sarà diretto da Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura è di Greg Russo.Leggi altro...

Mortal Kombat 11 : un'immagine teaser suggerisce l'arrivo di Sindel : NetherRealm sta suggerendo ai fan l'arrivo di un altro personaggio DLC per Mortal Kombat 11, segnala Gamespot. Il combattente in questione sarebbe Sindel, stando al tweet del produttore Ed Boon.L'immagine mostra Sindel avvolta nell'ombra accompagnata dallo slogan "7 deadly Sindels", un riferimento al concetto religioso dei sette peccati capitali. Il teaser non ha dato alcuna indicazione su quando aspettarsi ulteriori dettagli o una data di ...

Mortal Kombat 11 : i giocatori stanno sfruttando il glitch "Finish Him/Her" per creare degli spettacolari screenshot : Generalmente un glitch all'interno di un gioco è una grandissima seccatura, soprattutto se va ad inficiare il proseguimento della storia. Tuttavia il glitch presente all'interno di Mortal Kombat 11 è alquanto "divertente" poiché consente ai giocatori di fare dei bellissimi screenshot.Come riportano i colleghi di Eurogamer, all'interno del gioco c'è un particolare glitch che riguarda la dicitura "Finish Him/Her". Una volta attivata la mossa che ...

Mortal Kombat 11 : Jax ha una nuova letale brutality : Mortal Kombat 11 continua ad essere supportato con nuovi aggiornamenti e in questo caso siamo qui per parlare di Jax, lottatore che ha ottenuto una nuova mossa brutality proprio via update, riporta Gamerant.Come possiamo vedere, la mossa in questione si chiama "Beffed Up" e può essere sbloccata completando una Tower of Time, dal titolo "Hold That". In questa sfida dovremo combattere contro lo stesso Jax ma ad un livello di difficoltà molto ...

Mortal Kombat 11 : un teaser preannuncia l'arrivo di Nightwolf : A quanto pare Nightwolf sarà il prossimo personaggio ad unirsi al roster di Mortal Kombat 11 via DLC.Nightwolf era stato già svelato in passato come uno dei lottatori inclusi nel Season Pass, insieme a Sindel, Spawn e altri due personaggi ancora da svelare. Le tempistiche di pubblicazione di ogni combattente sono ancora un mistero, tuttavia come riporta Eurogamer.net l'ultimo tweet di Ed Boon sembrerebbe anticipare l'imminente reveal dello ...

Joker in Mortal Kombat 11? NetherRealm lancia alcuni indizi su Twitter : Joker, la celebre e psicopatica nemesi di Batman, in futuro potrebbe unirsi al cast di lottatori di Mortal Kombat 11. L'idea è iniziata a circolare già alcuni mesi fa, grazie ai file scovati dai dataminer tra le righe di codice del gioco riguardanti nove personaggi in arrivo sotto forma di DLC. Tra questi era presente anche il celebre villain dell'universo DC Comics.Un'ipotesi davvero accattivante, che poche ore fa il team di NetherRealm ...

La modalità classificata di Mortal Kombat 11 arriva oggi 18 giugno : come funziona la Kombat League : Per alcuni, Mortal Kombat 11 è già il miglior picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione del gaming. Nonostante la sua uscita recente, e al netto dei dubbi iniziali legati al farming selvaggio, l'ultima opera di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games è riuscita ad imporsi tra le stelle del genere di appartenenza, scontrandosi a muso duro con titoli del calibro di Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ o ancora Dead or Alive 6 e Soul ...

Mortal Kombat 11 lancia la nuova modalità competitiva Kombat League : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un nuovo gameplay trailer per la Kombat League di Mortal Kombat 11, una nuovissima modalità competitiva stagionale che permette ai giocatori di competere online con altri Kombattenti per ottenere esclusivi premi in-game. La Kombat League è disponibile da oggi 18 giugno, come contenuto gratuito del nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11.Ulteriori dettagli nel comunicato ...

Mortal Kombat 11 si aggiorna con bilanciamenti e nuove brutality : In previsione dell'arrivo di un nuovo personaggio, è pratica comune per un picchiaduro aggiornarsi al fine di bilanciare il parco lottatori e Mortal Kombat 11 non fa eccezione. Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un patch note dedicato al nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11, oltre ad introdurre i bilanciamenti citati sopra, segnaliamo l'arrivo di diverse nuove brutality (che al momento non sono specificate). Di ...

Mortal Kombat 11 : Nuovo Gameplay Trailer per Shang Tsung : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un Nuovo Gameplay Trailer per Shang Tsung, con voce e tratti somatici dell’attore Cary-Hiroyuki Tagawa che interpretò il personaggio nel popolare film del 1995 ‘Mortal Kombat’. Lo stregone ladro di anime è il primo di sei personaggi giocabili inclusi nel Kombat Pack di Mortal Kombat 11, in grado di garantire la ...

Mortal Kombat 11 : arrivano Shang Tsung - Sindel - Nightwolf e Spawn : NetherRealm Studios ha svelato quattro dei sei nuovi lottatori che si uniranno al roster di Mortal Kombat 11 sotto forma di DLC a pagamento.Come riporta Eurogamer.net, il primo ad arrivare sarà Shang Tsung, che sarà disponibile da martedì 18 giugno per i possessori del Kombat Pack. Tutti gli altri giocatori invece dovranno attendere fino a martedì 25 giugno. Per l'occasione lo studio ha pubblicato un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel ...