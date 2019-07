Mercato | Inter in cerca di un esterno sinistro | spunta il nome di Kostic

CalcioMercato Inter - Lukaku : lo United rifiuta l’offerta e il rilancio sarebbe difficile : Giornata importante per il Calciomercato dell’Inter oggi a Nanchino. Nel quartier generale di Suning, Zhang si siederà ad un tavolo insieme a Marotta, Ausilio e Conte per fare il punto sulle trattative e tracciare la via per gli affari del futuro. Il piatto forte del menù sarà Romelu Lukaku. Il tecnico spinge per averlo, i nerazzurri hanno già presentato un’offerta ma lo United fa muro e così tutto si complica nonostante la volontà del giocatore ...

CalcioMercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Inter - Conte in pressing su Suning : in programma il vertice di Mercato a Nanchino (RUMORS) : L'Inter sta lavorando per rinforzarsi in vista della prossima stagione anche se il club sta riscontrando non poche difficoltà in questi ultimi giorni. Dopo aver sistemato la difesa, con l'arrivo di Diego Godin, e il centrocampo, con l'arrivo di Stefano Sensi e Nicolò Barella, il club nerazzurro deve cercare un rinforzo in attacco visto che c'è il solo Lautaro Martinez come a disposizione del tecnico Antonio Conte. E proprio l'ex allenatore del ...

Inter - Conte scuote l’ambiente! Domani vertice di Mercato : dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku - ecco la situazione : Conte chiama a rapporto i dirigenti dell’Inter, serve una scossa sul mercato: dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku, ecco i punti all’ordine del giorno del vertice che si terrà Domani a Nanchino Indietro sul mercato, risultati che non arrivano e la bocciatura di Perisic: 3 indizi fanno una prova, Antonio Conte non è soddisfatto della sua Inter. Per questo motivo nelle prossime ore, a Nanchino, è in programma un ...

JUVENTUS REGINA Mercato. NAPOLI ED INTER PARTONO GIA’ BATTUTE? : Anche il calciomercato estivo sorride alla JUVENTUS. Gli otto volte consecutive campioni d’Italia tengono lontane, anche nella competizione estiva NAPOLI ed INTER, le due rivali più accreditate. La JUVENTUS, che pure deve fare i conti con un rosso profondo nel proprio bilancio, continua ad investire su colpi che accendono la fantasia dei propri tifosi e spaventano i rivali. La JUVENTUS, nelle ultime settimane, ha aggiunto ad un organico ...

CalcioMercato Inter – Solskjaer glissa su Lukaku : “l’8 agosto avremo la squadra completa. Romelu? Tornerà a disposizione” : Ole Gunnar Solskjaer glissa sul possibile addio di Lukaku, cercato con insistenza dall’Inter: l’allenatore del Manchester United si aspetta di avere la rosa completa nei prossimi giorni “Ovviamente un allenatore vorrebbe la squadra già definita il prima possibile. Per ora lavoriamo con chi è a disposizione, l’8 agosto vediamo chi c’è e chi non c’è“. Con queste parole Ole Gunnars Solskjaer ha ...

CalcioMercato Inter News/ Icardi avrebbe rifiutato l'Arsenal - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, il club nerazzurro pensa anche a Radamel Falcao per rinforzare il reparto avanzato, ultime notizie,

CalcioMercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Inter - l’indizio di Mercato è clamoroso : colloquio Conte-Pogba [DETTAGLI] : L’Inter è scesa in campo negli ultimi minuti nel match International Champions Cup, sconfitta contro il Manchester United, finisce 1-0 per i Red Devils. Il match ha dato importanti indicazioni anche per le questioni di calciomercato, in particolar modo panchina per l’attaccante Lukaku, grande obiettivo dei nerazzurri. clamoroso episodio al termine del match, fitto colloquio tra l’allenatore Antonio Conte ed il ...

CalcioMercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Juventus - il presunto piano per beffare l'Inter : prendere Lukaku a fine Mercato (RUMORS) : La Juventus è partita per la tournée asiatica ed è pronta a misurarsi con gli impegnativi match dell'International Champions Cup, fra cui spicca anche la partita contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Come al solito, però, a tenere banco è il calciomercato, con la società piemontese che da poco ha ufficializzato il colpo De Ligt. Nonostante ciò, la compagine torinese prossimamente potrebbe concludere qualche altra operazione di rilievo, ma nel ...

Inter - Antonio Conte sgancia il primo siluro su Suning : "Sul Mercato siamo un po' in ritardo - e Lukaku...." : "siamo un po' in ritardo sul mercato". Antonio Conte all'Inter come alla Juventus e in Nazionale: inContentabile. "La pre-season era già stata organizzata - ha spiegato il tecnico nerazzurro alla vigilia del primo incontro contro il Manchester United nella International Champions Cup 2019 -, sicuram

Conte e l’Inter : «Sul Mercato siamo in ritardo - Lukaku è dello United» : Antonio Conte firma la prima polemica di un certo rilievo nel calciomercato italiano. Da Singapore va di fatto all’attacco dell’Inter e denuncia ritardi sul calciomercato. «La pre-season era già stata organizzata, sicuramente non possiamo nasconderci e bisogna dire che sul mercato ci sono ancora situazioni in entrata e in uscita abbastanza importanti e siamo un po’ in ritardo su alcune cose. siamo stati molto chiari nel ...

Juventus - Cancelo in tournée ma resta sul Mercato : United e City interessate al terzino : La telenovela Joao Cancelo per il calciomercato della Juventus continua. Il lusitano dovrebbe essere ceduto sia per ragioni tattiche che per rimpolpare il bilancio, nonostante questo Sarri ha deciso di portarlo sul volo per la tournée asiatica dove i bianconeri affronteranno domenica 21 luglio il Tottenham e poi il 24 l’Inter. L’esterno difensivo fa parte della spedizione anche perché i tanti corteggiatori per ora non riescono a trovare l’intesa ...