«Hai un tumore molto aggressivo» | le praticano mastectomia e chemio | ma la 28enne non era

(Di lunedì 22 luglio 2019) Doppiae vari cicli diterapia per una formaaggressiva dial seno. Ma Sarah Boyle, mamma di due bimbi di appena 30 anni, in realtà non era malata. Solo dopo un anno l’ospedale dove era in cura si è reso conto di aver commesso un errore. La clamorosa storia che è rimbalzata sui media britannici è avvenuta nei reparti del Royal Stoke University Hospital, che ora ammette l’enorme svista e affronta il rischio di un maxi risarcimento. La diagnosi errata di carcinoma mammario triplo negativo è arrivata alla fine del 2016. L’ospedale ha scoperto il suo errore solo alcuni mesi dopo, a luglio 2017, quando lasi era già sottoposta a diversi cicli di trattamenti estenuanti e a importanti interventi chirurgici. Gli avvocati di Sarah Boyle sostengono che la diagnosi errata si sia verificata perché un campione di biopsia è stato registrato in ...

