Grave lutto per l’astrologa televisiva Ada Alberti | è morta la madre | “Libera dopo anni

Torino - Grave lutto per i granata : si è spento Giovan Battista Moschino : Giornata triste per il Torino e i tifosi granata. Si è spento a 80 anni l’ex centrocampista Giovan Battista Moschino. 253 presenze in nove stagioni con la maglia granata. Colonna della squadra negli anni Sessanta, “come regista di centrocampo – lo ricorda il club sul suo sito internet – fu irrinunciabile punto di riferimento per allenatori e compagni, oltre ad essere affidabile rigorista e professionista esemplare, ...

Volevo ricordarla così! Grave lutto per il conduttore Alessandro Bonan : lutto gravissimo per Alessandro Bonan, conduttore di “Sky Calciomercato” e “Sky Calcio Show”. Nelle scorse ore Bonan ha dovuto dire addio alla madre, Giovanna Capecchi Bonan, rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto domenica scorsa, 14 luglio. Come ricostruisce La Nazione, la donna, 86 anni, stava attraversando una strada della località di Forte dei Marmi quando ha perso l’equilibrio in seguito al passaggio di un suv.\\ La ...

Grave lutto in casa Napoli - è morto il padre di Ospina : Grave lutto nelle ultime ore in casa Napoli, è morto il padre del portiere David Ospina. La notizia è stata comunicata direttamente dal club azzurro attraverso un comunicato ufficiale. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore di David Ospina e della sua famiglia per la scomparsa del caro padre Hernan”. E’ ...

Uomini e Donne - Noel Formica scarica Alessandro : "Dopo il mio Grave lutto - lui...". Un'accusa terribile : Storie spezzati a Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L'ex dama del parterre femminile del Trono Over, Noel ha rotto con Alessandro. Corteggiatissima dai cavalieri, alla fine aveva scelto proprio Alessandro, salvo rompere con lui poco dopo il termine del programma

Grave lutto nel mondo del calcio - un giovane talento travolto da un treno [NOME e DETTAGLI] : Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore. E’ stato infatti travolto e ucciso da un treno Gabriele Cipolla, capitano del Gialeto calcio, club militante in Sardegna a Serramanna. Il ragazzo stava rientrando a casa verso le 20 insieme ad un gruppetto di amici. La comitiva ha deciso di attraversare i binari, invece di scendere nel sottopassaggio: il 15enne, l’ultimo del gruppo, è stato investito da un ...

Hai lottato come un leone”. Grave lutto per Nicolò Ferrari - l’ex UeD in lacrime : A dare le notizia è stato il diretto interessato. Nicolò Ferrari lo ha annunciato suoi social, come suo costume: nelle ultime ore è morto il nonno. Recentemente, il giovane aveva spiegato di aver rallentato l’attività social per restare vicino al caro parente, ricoverato in ospedale. Poi, la brutta notizia. Pur senza entrare nei dettagli, Nicolò Ferrari ha spiegato in una Story su Instagram che il nonno se n’è andato dopo giorni di ...

Il Segreto anticipazioni spagnole : Adela muore - Grave lutto a Puente Viejo : anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca, il piano contro Adela e Irene grave lutto a Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, un tragico incidente porta via la vita alla povera Adela. Il tutto accade a causa di Donna Francisca. Ancora una volta, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Adela muore, grave lutto a Puente Viejo proviene da ...