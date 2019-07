Formula 1 – Guai per Ricciardo | l’australiano trascinato in tribunale dal suo ex

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019)in: l’ex consulente del pilota australiano chiede un risarcimento di circa 11 milioni di euro Problemi per Daniel: alla vigilia dell’undicesimo appuntamento della stagione 2019 di1, in programma domenica ad Hockenheim, l’australiano deve fare i conti con un imprevisto fastidioso.infatti è statoindal suo ex consulente. Glenn Beavis richiede circa 11 milioni di euro di danni al pilota australiano: l’ex consulente diafferma di avere diritto a queste somme in qualità di commissioni per il contratto firmato dacon Renault. Secondo quanto riportato da Motorsport, la somma chiesta da Beavis include il 20% dello stipendio del pilota Renault, il costo della superlicenza, un’auto stradale Renault ed il costo del fisioterapista. La richiesta di Beavis ...

