Foggia Calcio | si aggiungono altri due indagati oltre ai nove già individuati NOMI

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)duein merito all’inchiesta condotta da Procura e Guardia di Finanza sule riguardante ipotesi di riciclaggio, violazione in materia di reati tributari e false comunicazioni sociali. Ai, tra cui i due fratelli ex patron Franco e Fedele Sannella e l’ex presidente Lucio Adolfo Fares, si sono aggiunti anche i fratelli Curci: Massimo, ex vicepresidente della squadra rossonera fino alla primavera del 2017 e il fratello Nicola. L’iscrizione nel registro deglidi questi ultimi due è un atto dovuto dopo le perquisizioni del 27 giugno, quando le Fiamme Gialle tornarono, per la terza volta in un anno e mezzo, negli uffici della società di. Massimo e Nicola Curci sono accusati di violazioni delle leggi tributarie. Massimo Curci venne arrestato nel dicembre 2017 nell’ambito dell’operazione Security ...

