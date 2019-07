Livorno - Elicottero precipita in mare : morto il pilota : elicottero ultraleggero precipita in mare nelle acque antistanti l'isola di Gorgona: morto il pilota. Il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando di Livorno sta intervenendo insieme...

Pakistan - recuperato grazie a un Elicottero l’alpinista Francesco Cassardo - precipitato dal Gasherbrum VII : È stato recuperato Francesco Cassardo, l’alpinista piemontese che sabato era precipitato dal Gasherbrum VII, vetta Pakistana di 6.979 metri. “Francesco è sull’elicottero verso Skardu”, ha annunciato su Facebook il compagno di cordata Cala Cimenti. Il medico 30enne di Rivoli (Torino) appassionato di alpinismo era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto durante la discesa dalla vetta. I soccorsi che dovevano arrivare ...

Pakistan - l’alpinista italiano precipitato per 500 metri è salvo : l’Elicottero lo ha recuperato : È in volo verso Skardu, conferma dal compagno di cordata. I soccorsi iniziati verso le 3. L'alpinista torinese è rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. Le condizioni di Cassardo sarebbero gravi ma è sempre rimasto vigile. Informata anche la Farnesina.Continua a leggere

Alpinista precipitato e bloccato in Pakistan - i familiari : serve Elicottero o morirà : Il suo compagno di cordata ha fatto sapere che, pur essendo in condizioni gravi, è comunque "vigile"

Pakistan - l'alpinista Francesco Cassardo precipita sul Gasherbrum VII. L'appello della famiglia : «La Farnesina lo salvi - ancora nessun Elicottero» : Sfidare una delle vette più alte dell'Himalaya, il Gasherbrum VII. Era questa la missione di Francesco Cassardo, 30 anni, medico e alpinista, che insieme all'amico Cala Cimenti aveva...

Chris Cline - morto il miliardario americano : il suo Elicottero è precipitato alle Bahamas. Oltre a lui altre 6 vittime : FQ Magazine Annabelle 3, 77enne va al cinema a vedere il film horror: muore durante la proiezione L’elicottero su cui stava viaggiando è precipitato in mare per cause ancora da accertare: così sono morti il miliardario americano Chris Cline e altre 6 persone. L’incidente è avvenuto giovedì, poco dopo il decollo. Il velivolo si stava dirigendo ...

Chris Cline morto alle Bahamas - precipitato Elicottero/ 7 vittime - anche la figlia? : Chris Cline, morto il re del carbone dopo che l'elicottero su cui viaggiava è precipitato. Fra le vittime forse anche la figlia

Chris Cline - morto il miliardario : Elicottero precipitato in mare alle Bahamas - altre 6 vittime : Tragedia negli Stati Uniti, precisamente alle Bahamas, dove un elicottero è precipitato mentre viaggiava dall'isola di Big Grand Cay - nelle Bahamas appunto - a Fort Lauderdale in Florida....

Elicottero precipita nelle Bahamas - muore miliardario Chris Cline : sette le vittime : La tragedia mentre l'Elicottero era in viaggio dall'isola di Big Grand Cay, nell'estremo nord delle Bahamas, a Fort Lauderdale, nel vicino stato della Florida. Il miliardario Chris ClineCline è morto a poche ore dal suo compleanno. Proprio venerdì infatti avrebbe compiuto 62 anni.

Precipita Elicottero alle Bahamas : 7 morti : La polizia locale ha reso noto che ieri un elicottero che viaggiava dall’isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida, è Precipitato: hanno perso la vita 7 cittadini americani che si trovavano a bordo (4 donne e 3 uomini). L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo: non si conoscono ancora le cause. L'articolo Precipita elicottero alle Bahamas: 7 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Bahamas - precipita Elicottero : 7 morti : 6.01 Un elicottero partito dall'isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, e diretto a Fort Lauderdale, in Florida, è precipipitato causando la morte di 7 persone. Le vittime, 4 donne e 3 uomini, sono tutte di nazionalità americana. Le cause dell'incidente, che è avvenuto poco dopo il decollo, non sono ancora state accertate. Fra le vittime figura il miliardario Chris Cline, proprietario di alcune miniere di carbone in West Virginia, che ...

New York - Elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota : Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a New York, negli Stati Uniti, precisamente a Manhattan, il cuore economico degli States. Secondo quanto riportano i media internazionali, un elicottero è improvvisamente precipitato su un grattacielo all'altezza della 7th Avenue. Sono impressionanti le scene che arrivano dalla "Grande Mela". Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, e le informazioni sono alquanto frammentarie. ...

New York - Elicottero precipita su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota. Cuomo : «Non è terrorismo» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...