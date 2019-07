Duncan James dei Blue fa coming out e pubblica una foto con il fidanzato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019), per anni, ha fatto cantare e innamorare le fan dei, la band al maschile che ha scalato le classifiche di vendita con le loro hit, arrivando al primo posto in tutto il mondo con brani come One love. In queste ultime ore, tra i cantanti più amati in assoluto, è tornato a far parlare di se perché ha ufficializzato la sua nuova relazione con un ragazzo, facendo ufficialmenteout circa la sua omosessualità, dopo che una decina di anni fa si era limitato a dire di essere bisessuale.su Instagram: 'Sono orgoglioso di essere gay' Nel dettaglio, abbiamo visto cheha postato lache lo ritrae felice e sorridente al fianco del suo nuovo, scrivendo che non ha ancora realizzato la grande ondata di affetto che gli è arrivata dopo lazione dello scatto. L'amore dei fan e delle persone che gli hanno fatto gli auguri per questa ...

loujustholdonx : MA QUINDI DUNCAN JAMES HA FATTO COMING OUT ADESSO?? CAZZO QUANTO ERO INNAMORATA DI LUI DA PICCOLA - StraNotizie : Duncan James: tra la foto con il fidanzato, il nuovo coming out e i rapporti intimi con Lee Ryan - GigiGx : Duncan James ha fatto coming out e ha mostrato il suo compagno sui social. Non lo ha fatto in una esclusiva intervi… -