Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Le numerose polemiche che hanno travolto il mondo politico e quello dell'informazione dopo l'sugli affidamenti dei minori nel Reggiano, hanno spostato i riflettori dal destino dei veri protagonisti di questa vicenda, i, che naturalmente devono essere tutelati e tenuti lontano dal circo mediatico. Eppure il quesito più importante in queste ore dovrebbe riguardare il futuro di tutti quei piccoli che risultanoe indagini sui presunti comportamenti illeciti dei servizi sociali nei paesi della Val d'Enza. Come ha spiegato il Corriere della Sera, almeno per le prossime settimane tutti i bimbi rimarranno dove sono, presso le famiglie affidatarie oe strutture di accoglienza protette, dove già- secondo quanto disposto dal Tribunale dei minori di Bologna - possono rivedere i genitori naturali. Tuttavia, in futuro la situazione potrebbe cambiare, ...

pdnetwork : Adesso basta! Le dichiarazioni demenziali di Di Maio, che collega l'identità del Pd all'inchiesta che coinvolge il… - attilioc39 : RT @LauraCarrese: Hanno criticato per anni la Chiesa e le famiglie del 'mulino bianco' dipingendosi come migliori e più buoni, adesso sappi… - vincecamaggio : Bibbiano, adesso i bambini coinvolti nell'inchiesta rischiano di dover subire nuovi affidi -