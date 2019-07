Autonomia | prof diritto tributario | ‘Palazzo Chigi non ha smontato la riforma’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019) Venezia, 22 lug. (AdnKronos) – “Non corrisponde al vero che il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha “” la riforma. Prova ne sia che l’unico rilievo che viene mosso alla norma finanziaria è quello attinente alla clausola della spesa media nazionale pro capite, che, nell’ipotesi contenuta nella proposta delle Regioni, dovrebbe trovare applicazione, in sostituzione della spesa storica, dopo tre anni dal varo della riforma nel caso in cui non si addivenga alla determinazione dei fabbisogni standard. La struttura della disposizione, che, in linea con l’art. 119 Cost., si fonda sull’utilizzo delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio al fine di coprire la spesa (storica) relativa alle competenze oggetto di trasferimento, non ha ...

