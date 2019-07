Spazio | Parmitano è giunto nella stazione spaziale

Luca Parmitano è nello Spazio : "Felice di essere qui" : Rosa Scognamiglio Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano, di origini catanesi, è approdato sulla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 03.00 di questa mattina. Sarà al comando della missione Beyond (Oltre) nella seconda parte dell'operazione esplorativa insieme ad altri 5 colleghi, dei quali, tre russi e due americani. Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europa (ESA) ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Parmitano nello Spazio - oggi 21 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 21 luglio 2019: Luca Parmitano nello Spazio con la navetta Soyuz. Caso Orlandi, trovate migliaia di ossa nel Cimitero Teutonico.

Spazio. Luca Parmitano è a bordo ISS : 03.19 L'astronauta Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E' entrato insieme ai suoi compagni di equipaggio, l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, a circa due ore dall'aggancio della Soyuz.

Spazio : partita nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...

Spazio.Soyuz - con Parmitano - aggancia SSI : 01.01 Ha agganciato la Stazione Spaziale Internazionale, la navicella Soyuz, con a bordo gli astronauti Luca Parmitano -che nei prossimi sei mesi comanderà la Stazione- Drew Morgan della Nasa e il comandante Alexander Skvortsov della russa Roscosmos.

Parmitano torna nello Spazio : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Viaggia verso la Iss l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano. La Soyuz, con a bordo il comandante russo Alexandr Skvortsov e l’astronauta statunitense Andrew Morgan, attraccherà questa notte alle 00.51 al portellone della Stazione Spaziale Internazionale. Luca rientrerà così, per la seconda volta, nel primo avamposto umano nello spazio, dopo la missione Volare del 2013. Molti i primati ...

Parmitano torna nello Spazio : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Viaggia verso la Iss l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano. La Soyuz, con a bordo il comandante russo Alexandr Skvortsov e l’astronauta statunitense Andrew Morgan, attraccherà questa notte alle 00.51 al portellone della Stazione Spaziale Internazionale. Luca rientrerà così, per la seconda volta, nel primo avamposto umano nello spazio, dopo la missione Volare del 2013. Molti i ...

Luca Parmitano è tornato nello Spazio : lanciata la navicella Soyuz - inizia la missione Beyond : Luca Parmitano, astronauta catanese, colonnello dell'Aeronautica Militare, è partito per la Stazione Spaziale Internazionale dove nei prossimi duecento giorni condurrà decine di esperimenti prendendo i comandi della missione Beyond, “oltre”.Continua a leggere

Luca Parmitano torna per la seconda volta nello Spazio : Un nuovo record per l'astronauta siciliano: dopo essere stato il primo italiano ad effettuare una camminata extraveicolare...

Spazio : Meloni - ‘in bocca al lupo Parmitano - orgoglio italiano tra stelle’ : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Luca Parmitano, colonnello della nostra Aeronautica Militare, partirà oggi a bordo della Soyuz MS-13 verso la Stazione Spaziale Internazionale, come comandante della missione Beyond dell’ESA. In bocca al lupo AstroLuca, orgoglio italiano tra le stelle”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Spazio: Meloni, ‘in bocca al lupo ...

Parmitano nello Spazio - iniziata la nuova missione di Astroluca : comanderà la Iss : Il lancio nel giorno dell’anniversario dell sbarco dell’uomo sulla Luna. L’astronauta siciliano sarà comandante della Stazione Spaziale Internazionale

Spazio - tutto pronto per il lancio della missione Beyond. Parmitano emozionato : “sono al servizio dell’umanità” [FOTO] : L’astronauta Luca Parmitano si conferma un Uomo speciale e nella conferenza alla vigilia del lancio della Soyuz MS-13, che con la missione Beyond (Oltre) dell’Esa lo porterà per la seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale, monopolizza l’attenzione di tutti i giornalisti, raccolti all’hotel Cosmonaut di Baikonur. Fa battute in russo, scherza, traduce in inglese e italiano, spiega la complessità della missione ...

Spazio - tutto pronto a Baikonur per il lancio di Luca Parmitano : ecco i 6 esperimenti Asi che condurrà sulla Stazione Spaziale : È tutto pronto alla base di lancio di Baikonur, in Kazakhstan, per il lancio che riporterà in orbita Luca Parmitano. Il razzo Soyuz è ormai sulla rampa pronto per portare nello Spazio la nuova missione dell’Agenzia Spaziale Europea. L’astronauta italiano dell’Esa si sta preparando al lancio previsto domani, 20 luglio, alle 18,28 ora italiana, data iconica voluta dall’Esa per celebrare il cinquantesimo anniversario ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...