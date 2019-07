Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2019) “In tema disono stati fatti passi avanti significativi, anche se ci sono ancora vari aspetti da“. L’Italia, con Milano e Cortina d’Ampezzo, comincia la lunga preparazione per ospitare lee Paralimpiadi invernali del. Da Gabriele Favagrossa, esperto dinei settori turismo, mobilità, cultura per conto di(Lega per i diritti delle persone con disabilità) arriva l’appello affinché il grande evento si trasformi anche in un’occasione per “potenziare la fruibilità di tutto il territorio: trasporto, viabilità pedonale, servizi pubblici e attività commerciali”. “Il miglioramento più importante – spiega Favagrossa – è il salto culturale che consiste nell’aderire alla filosofia dello Universal Design, per cui ogni struttura o servizio deve essere progettato fin da subito ...

fattoquotidiano : Olimpiadi 2026, l’appello di Ledha: “Siano spinta per migliorare accessibilità disabili” - pepepareja : Oh @ComuneMI la situazione è questa dall'inizio di luglio... - accademia_pace : Olimpiadi 2026, perché c’è poco o nulla da festeggiare per l’Italia (Alessio Di Florio): -