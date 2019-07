Non mi vogliono trasformare in Chiara Ferragni! Naike Rivelli e la richiesta per il chirurgo : La controversa figlia di Ornella Muti spiazza tutti su Instagram, presentandosi da un noto chirurgo estetico e facendo una strana richiesta. “Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni!” ... così Naike Rivelli nella breve clip condivisa sui social. Ne nasce un divertente siparietto con il dottore Silvio Smeraglia e la sua assistente alla Smeraglia Luxury Clinic, dopo il quale la figlia di Ornella ...

Naike Rivelli contro condanna Ornella Muti/ Video "Ecco perché era a cena con Putin" : Naike Rivelli e la condanna di Ornella Muti per truffa. Video su Instagram con intervista alla madre: "Ecco cosa è successo a Pordenone con teatro Verdi".

Grande Fratello vip - Naike Rivelli rifiuta di partecipare : un messaggio feroce su Mediaset : Avrebbe detto no al Grande Fratello Vip Naike Rivelli. Secondo quanto riporta Ivan Rota su Novella 2000 ripreso da Dagospia, si intuirebbe da alcune frasi sibilline che la figlia di Ornella Muti ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La Rivelli, infatti, ha avuto parole ben poco carine nei confron

Il lato b di Naike Rivelli contro il Grande Fratello Vip : Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, non ha paura di dire ciò che pensa e stavolta spara a zero sul Grande Fratello Vip. Naike Rivelli è famosa per essere una donna libera e controversa, dotata di una Grande personalità che non esita a mettere in mostra sui social insieme al suo fisico prorompente. Alcuni la amano, altri la definiscono un prodotto del trash nostrano. Qualche giorno fa la figlia di Ornella Muti ha fatto sapere, ...

Naike Rivelli no al GF Vip meglio poveri sotto un ponte : Su “Instagram” Naike Rivelli ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip.” E lo ha fatto a modo suo: «Mediaset, grazie ma non grazie. Come ogni anno, super fiera di aver detto di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può!» – ha scritto Naike Rivelli in un post su Instagram, in cui ancora una volta si mette in posa con lo scopo preciso di ...

Naike Rivelli dice no al Grande Fratello Vip : Naike Rivelli su “Instagram” ha fatto sapere di aver rifiutato di partecipare alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip.” E lo ha fatto a modo suo: «Mediaset, grazie ma non grazie. Come ogni anno, super fiera di aver detto di no al Grande Bordello Vip. Quest’anno conduce Signorini, si salvi chi può!» – ha scritto Naike Rivelli in un post su Instagram, in cui ancora una volta si mette in posa con lo scopo preciso di dare scandalo: ...

Naike Rivelli rifiuta il GF Vip : ‘Meglio morire poveri sotto un ponte’ : Naike Rivelli, ovvero la figlia di Ornella Muti ha detto 'no' alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A darne notizia è stata la diretta interessata. A quanto pare, Naike sarebbe stata 'menzionata' per entrare nel cast del reality-show più longevo di Canale 5. Alla proposta dei vertici di Cologno Monzese però, sarebbe arrivato un netto rifiuto da parte della figlia d'arte. La Rivelli senza troppi peli sulla lingua, ha pubblicato un video ...

Gf Vip - Naike Rivelli al veleno contro Mediaset : "Super fiera di dire di no al Grande Bordello Vip" : La figlia di Ornella Muti su Instagram: "Meglio morire poveri sotto un ponte che arricchiti nel trash Mediaset"

Si salvi chi può! Naike Rivelli rifiuta il Grande Fratello Vip... e si fuma uno spinello : Naike Rivelli racconta, con orgoglio, di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello VIP: "Si salvi chi può". Naike Rivelli dice di essere stata contattata per partegirare al Gf Vip, ma lei avrebbe rifiutato. Dice. A raccontare l’accaduto è stata proprio la figlia di Ornella Muti attraverso una Instagram story e un post social in cui ha affermato con orgoglio di aver declinato l’invito dei vertici di Cologno Monzese. ...