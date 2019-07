Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre | Cina troppo forte | le azzurre in

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) Niente da fare per le spadistenella semifinale contro la, sfuma la finale per l’oro ma c’è quella per il bronzo Sfuma il sogno di vincere la medaglia d’oro nel torneo iridato di, l’Italia infatti cede in semifinale allae andrà a giocarsi la finalina per il bronzo. AFP/LaPresse Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola e Alice Clerici non riescono a ripetere l’impresa compiuta ai quarti contro gli Stati Uniti, cedendo con il punteggio di 44-31 contro le forti cinesi, che accedono così all’atto finale della competizione. Dopo un avvio positivo, l’Italia cede alla distanza anche a causa di qualche errore di, concedendoil fianco alla. Le asiatiche ne approfittano e prendono il largo, facendo sfumare così il sogno azzurro.L'articolo...

Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ?????????? L’azzurra si arrende in sem… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ARIANNA ERRIGO ?????????? L’azzurra cede in semifinale al… - Federscherma : Budapest - Mondiali Spada Femminile a Squadre. ITALIA IN SEMIFINALEEEEEEEE ?????????? Battute le statunitensi… -