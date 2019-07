Le notizie del giorno – Gravi lutti nel mondo del calcio | i messaggi hot di un

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : RIPARTE L'OFFENSIVA DI HAFTAR "È L'ORA ZERO PER PRENDERE TRIPOLI"; SERRAJ "PRONTI A RISPONDERE" Le forze del generale della Cirenaica mobilitate per la conquistata della capitale della Libia. Appello ai giovani: unitevi a noi. Il governo di accordo nazionale replica: preoccupati ma preparati a respingere ogni attacco. "RISCHIO TERRORISMO", LA BRITISH AIRWAYS SOSPENDE I VOLI PER IL CAIRO La decisione della compagnia aerea di bandiera ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Milan - il colloquio tra Pogba e Conte - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Milan DI GIAMPAOLO – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma la dirigenza è al lavoro per chiudere importanti trattative e nelle ultime ore sono stati effettuati passi in avanti molto importanti per costruire una squadra in grado di ...

Le notizie del giorno (ore 21 - 30) : RIPARTE L'OFFENSIVA DI HAFTAR "È L'ORA ZERO PER PRENDERE TRIPOLI"; SERRAJ "PRONTI A RISPONDERE" Le forze del generale della Cirenaica mobilitate per la conquistata della capitale della Libia. Appello ai giovani: unitevi a noi. Il governo di accordo nazionale replica: preoccupati ma preparati a respingere ogni attacco. "RISCHIO TERRORISMO", LA BRITISH AIRWAYS SOSPENDE I VOLI PER IL CAIRO La decisione della compagnia aerea di bandiera ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura vale la pena andare avanti perché ci sono degli obiettivi da raggiungere lo dice Luigi Di Maio nel corso di un’assemblea con attivisti del MoVimento 5 Stelle bisogna mettercela tutta sottolinea e non lasciamo che chi ci vuole buttare giù ci riesca intanto la crisi di governo a fare il congelata nonostante le tensioni tra lega e Movimento 5 ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno economia in apertura che ti ho messo merce non è dichiarato dalle persone fisiche a Montano in Italia circa 119 miliardi di euro da uno studio dell’università della Tuscia che ha esaminato i dati delle dichiarazioni dei redditi relativa al 2017 confrontandoli con i consumi delle famiglie nello stesso anno esiste ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 20 luglio in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura sempre alta l’attenzione nel Golfo Persico dopo che l’iran ha sequestrato la petroliera britannica conducendola in un rapporto Londra messo in guardia le navi britanniche dal avvicinarsi allo studio Domus Mea lanciato un altro laterana accusandolo di aver intrapreso una strada molto pericolosa iniziando ...

Le notizie del giorno (ore 17 - 30) : NEL 'MOON-DAY' PARMITANO DECOLLA PER LA STAZIONE SPAZIALE. TRUMP: TORNARCI PRESTO CON UNA DONNA, E POI SU MARTE Il mondo celebra il 50mo anniversario dello sbarco di Apollo 11 sulla Luna. Il presidente Usa: ho dato direttive alla Nasa per il ritorno sul satellite e per il nuovo passo da gigante sul pianeta rosso. A breve il lancio della navetta Soyuz diretta all'Iss, l'astronauta italiano ne assumerà il comando. ADDIO AL CAPO DI 'MANI ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno crisi di governo per ora congelata nonostante il permanere di farti tensioni tra lega e Movimento 5 stelle nei prossimi giorni in vista di un incontro tra Salvini è Di Maio e Conte Salvini chiede un cambio di passo e avverte che parte del suo elettorato punta alle urne ma il premier non vuol sentir parlare di impatto mi ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : ADDIO AL CAPO DI 'MANI PULITE' BORRELLI, MATTARELLA "FEDELE SERVITORE DELLA REPUBBLICA" Dal 1992 al 1999 da procuratore di Milano guido' le inchieste di Tangentopoli: il suo "resistere, resistere, resistere" divenne lo slogan della sfida al sistema politico. Fico: ha scritto la storia del Paese. Bonafede: sua eredita' importante contro la corruzione. Bobo Craxi: fu la punta di diamante di un colpo di Stato. Colombo: lavorava nell'interesse di ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha definito inaccettabile sequestro della petroliera britannica cena in ferro rivendicato dalle autorità italiane tra lo stretto di hormuz è quello di una seconda petroliera battente bandiera Liberiana si tratta di reazioni estremamente preoccupanti ha aggiunto o chiarimento tocca all’Italia penso che ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : E' MORTO FRANCESCO SAVERIO BORRELLI, IL CAPO DEL POOL DI MANI PULITE L'ex procuratore di Milano aveva 89 anni ed era gravemente malato. Dal 1992 al 1999 fu protagonista della stagione di Tangentopoli e il suo "resistere, resistere, resistere" divenne lo slogan della sfida al sistema politico della Prima Repubblica. Fico: ha scritto la storia del Paese. Colombo: lavorava nell'interesse di tutti. Bobo Craxi: fu la punta di diamante di un colpo di ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli visto il calo di energia nelle eruzione dell’Etna con la conseguente diminuzione delle emissioni di cenere vulcanica in atmosfera l’unità di crisi dell’ aeroporto di Catania disposto la parziale riapertura dello spazio aereo sarà consentito all’arrivo dissero mobili ogni ora mentre le partenze Non subiranno limitazioni ma potranno ...

Ultime notizie Roma del 20-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione in studio Roberta Frascarelli suggerimento tocca all’Italia penso che il Parlamento italiano altri chiederanno chiarezza sulla vicenda così la Angela Merkel risponde a chi nella conferenza stampa tribale chiede un commento sui presunti finanziamenti che la lega avrebbe cercato in Russia il metodo della Russia perché solleva questioni il fatto che i partiti populisti in Europa ricevono ...