Coniugi trovati morti in casa a Ivrea | decesso risale a 20 giorni fa Disposta autopsia

Caldo : Coniugi 81enni trovati privi di conoscenza - salvati dai carabinieri : I carabinieri sono entrati in una casa di via Cavour, ad Anguillara, ed hanno trovato marito e moglie, entrambi 81enni, in grave stato di disidratazione, privi di conoscenza da almeno due giorni, riversi sul pavimento: a dare l’allarme un conoscente della coppia che, preoccupato per non aver sentito e visto da un paio di giorni i due anziani, ha chiamato i carabinieri. Entrati da una finestra semichiusa, i militari hanno portato in salvo ...

Roma - Coniugi settantenni trovati morti in casa. Ipotesi omicidio-suicidio : “Non riuscivano più a pagare l’affitto” : Due coniugi di 74 e 77 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione di Roma, in via Santi Cosma e Damiano, zona Tomba di Nerone. L’Ipotesi più accreditata dalla polizia è quella dell’omicidio-suicidio: lui, avvocato civilista, avrebbe sparato con una pistola alla moglie per poi uccidersi con un colpo in testa. Marito e moglie erano sdraiati sul letto e l’uomo aveva ancora in mano l’arma regolarmente detenuta. Gli agenti hanno ...