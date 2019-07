Brescia | carabiniere investito mentre aiuta un’automobilista in difficoltà

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Valentina Dardari Il militare aveva appena terminato il suo turno di lavoro. Improvvisamente è stato travolto dall’auto di una 19enne Undi 57 anni della Compagnia diè statoda un’autostava prestando soccorso a una automobilista con la vettura in panne. Stava controllando il motore dell’automobile ferma quando è statoda un’auto sopraggiunta all’improvviso. E’ ora ricoverato in ospedale con trauma cranico e alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto ieri sera, sabato 20 luglio. Il militare aveva appena finito il turno di lavoro nella caserma del Comando provinciale dell’Arma di, quando si è accorto dirimasta a piedi per un guasto, tra piazza Tebaldo Brusato e via Cattaneo, a pochi metri dalla caserma. Il 57enne, invece di andare via, ha deciso di avvicinarsi per prestare il ...

