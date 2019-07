Boom di furti di sabbia | la Sardegna corre ai ripari

Furti d'auto - Nel 2018 è Boom per il breve termine : Malgrado i sempre più performanti apparati telematici per la protezione delle flotte, e dopo quattro anni di statistiche in calo, i Furti di auto degli operatori di noleggio a breve termine hanno visto un vero e proprio boom lo scorso anno. Si è arrivati a 1594 veicoli sottratti, ovvero più di quattro al giorno, registrando un aumento del 36% sul 2017. Ruberie continue che costano al comparto ben 10 milioni di euro (+32% sul 2017), con ...