Bari | donna 35enne muore dopo un intervento di bendaggio gastrico | s' indaga

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Una terribile tragedia si è verificata giovedì scorso, 18 luglio, a, precisamente presso la clinica Mater Dei, dove unadi 35 anni è decedutaessere stata sottoposta ad un. Della signora si sa che era originaria di Ostuni, nel brindisino, e che lascia un figlio piccolo di soli 6 anni. In queste ore i parenti della signora hanno presentato formale denuncia ai carabinieri, che a questo punto vogliono vederci chiaro su quanto accaduto in quella struttura sanitaria. Al momento comunque non vi sarebbero iscritti nel registro degliti. L'operazione La, come detto, giovedì scorso, si è recata presso la clinica barese per sottoporsi a questo delicatochirurgico. Il cosiddettoè una pratica che prevede la riduzione delle dimensioni dello stomaco e consente alle persone di poter perdere peso. Tutto è cominciato intorno ...

