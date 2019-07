Autonomia | Conte | basta insulti | vedrò i governatori |Musumeci | Il premier convochi

Autonomia - Conte : basta insulti - vedrò i governatori : "Non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all'Italia intera", dice rivolgendosi a veneti e lombardi

Professor Conte le spiego dove sbaglia quando parla di Autonomia : Egregio Professor Conte, leggendo la sua lettera di stamattina al Corriere mi sento in diritto di poterLe rispondere. Sono un cittadino Lombardo e faccio parte di quegli oltre 10 milioni di persone ai quali Lei si rivolge con un incipit che all’inizio della lettura aveva creato in me non poche asp

Fontana sfida Conte : senza Autonomia finanziaria non ci sono margini per trattare : «Se non ci sono resipiscenze del governo non ci sono margini di trattativa, perché senza autonomia finanziaria è tutta una presa in giro ed è inutile parlare delle singole...

Autonomia - la lettera di Conte agli italiani : “Basta insulti - non è una bandiera da sventolare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si rivolge ai cittadini di Lombardia e Veneto con una lettera in cui chiede a tutti di abbassare i toni ed evitare gli insulti sul tema delle autonomie. "Per me l’Autonomia non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all’Italia intera", scrive Conte.Continua a leggere

Autonomia - Conte in una lettera a lombardi e veneti : "Chiedo rispetto - basta insulti" : Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato una lunga lettera del Premier Giuseppe Conte rivolta ai cittadini di lombardia e Veneto cui il Presidente del Consiglio spiega:"Su molti giornali stanno montando le polemiche sul tema dell’Autonomia differenziata, alimentate anche da dichiarazioni di esponenti delle forze di maggioranza, ma in particolare dalle prese di posizione dei governatori delle vostre Regioni" ...

Lega-Conte - rottura a un passo. Nuovo scontro sull'Autonomia : «Fanno melina, fanno i vaghi, credono che può andare avanti tutto così, senza prendere veri impegni e dare una svolta a questo governo. Ma noi non ci facciamo fregare»....

Sfida Salvini-Conte - sull’Autonomia scoppia la rivolta del nord leghista : Tre giorni per ricucire, per tornare a parlarsi prima che, mercoledì al Senato, il premier Giuseppe Conte parli in Aula sul caso dei fondi russi con Matteo Salvini tra...

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...